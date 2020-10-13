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Türk Kızılay’ı çocuklara yüzme öğretti

MANİSA HABERLERİ  | 13.10.2020 16:18 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Yunusemre Şubesi, "Şenlendirme Projeleri" kapsamında 9-15 yaş aralığındaki çocuklara yaz dönemi boyunca yüzme kurslarında eğitim imkanı sağladı.Kızılay Yunusemre Şubesi, ilçedeki 9-15 yaşları arasındaki çocuklar için yaz döneminde yüzme kursu açtı.

Türk Kızılayı Yunusemre Şubesi, "Şenlendirme Projeleri" kapsamında 9-15 yaş aralığındaki çocuklara yaz dönemi boyunca yüzme kurslarında eğitim imkanı sağladı.
Kızılay Yunusemre Şubesi, ilçedeki 9-15 yaşları arasındaki çocuklar için yaz döneminde yüzme kursu açtı. Bir ay süre ile devam eden projede çocuklar kurs eğitmenlerden yüzme dersleri alırken, pandemi sürecinin sosyal hayatlarında oluşturduğu etkileri bir nebzede olsa hem öğrenerek hem de eğlenerek atmış oldular. Çocuklara sertifikalarının ve hediyelerinin verilmesi ile proje sonlandırılırken; çocuklar, veliler ve eğitmenleri tarafından projede emeği geçen Türk Kızılay yönetim kurulu adına Belkız Çakar ve Melek Girginoğlu’na teşekkür edildi.

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