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Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Turunç'tan İdlib'e yapılacak briket evlere ilişkin açıklama:

HATAY HABERLERİ  | 26.02.2020 18:31 | Son Güncelleme

"Şu anda oluşturduğumuz alanların altyapısı tamamlanmak üzere. İlk etapta 7 bin konutun sığacağı 4 güvenli alan oluşturduk"

Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, İdlib'e yapılacak briket evlerle ilgili, "Şu anda oluşturduğumuz alanların altyapısı tamamlanmak üzere. İlk etapta 7 bin konutun sığacağı 4 güvenli alan oluşturduk." dedi.

Turunç, Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, 170 personelle bölgede insani yardım faaliyeti sürdürdüklerini hatırlattı.

İdlib bölgesindeki insanların önceliklerinin güvenli bir bölgede yaşam sürdürmek olduğunu vurgulayan Turunç, şöyle devam etti:

"Çok zor koşullarda da olsa bir barınmaya ihtiyaçları var. Kimisi kendi imkanlarıyla oluşturduğu briket evlerde kimisi de Türkiye'den gelen çadırlarda hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Son operasyonda oluşturulan 30 kilometrelik güvenli alanla Almanya'dan gelecek olan ve belki sayısı da artabilecek 25 bin binalarla alakalı şu an görüşmeler devam ediyor. Biz de bunlarla alakalı olarak güvenli yerleşim alanlarının altyapılarını oluşturmaya çalışıyoruz. Şu anda oluşturduğumuz alanların altyapısı tamamlanmak üzere. İlk etapta 7 bin konutun sığacağı 4 güvenli alan oluşturduk. Bugün onları gezdik. Kısa süre sonra üst yapı çalışmaları için firmalarla bölgeye geçeceğiz ve konutlar tamamlanacak."

Suriye'deki insanların barınacakları konutların lükslüğüne bakmadığını sadece çadır ve olumsuz koşullardan kurtulmak istediklerini anlatan Turunç, temennilerinin bu evlerin yapılacağı 30 kilometrelik alanda insanların can güvenliği sıkıntısı yaşamaması olduğunu söyledi.

- "Yerli halk bizlere müteşekkir"-

Turunç, Türk Kızılayı ve AFAD'ın bu konudaki sorumluklarının belli olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sivil toplum kuruluşları da bu konuda çok ciddi katkı sağlıyor. Türk kamuoyu bu olumsuz duruma karşı ciddi katkılar sunuyor. Eğer bugün insanlar çok insani olmayan şartlar dahi olsa hayatlarını sürdürebiliyorlar ise devletimizin, askerimizin, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşlarımızın gösterdiği duyarlılıkla bugüne kadar gelebildiler. Yerli halk bizlere yapacağımız bu yeni güvenli yerleşim yerlerinden dolayı müteşekkirler. Burada havalar soğuk, bir an önce çadırlardan, olumsuz şartlardan kurtulup bizim yapacağımız, yaptıracağımız kalıcı konutlara geçmek istiyorlar."

Yapılacak yerleşim alanlarında sosyal alanlarında olacağını kaydeden Turunç, bu alanlarda ibadethane, alış-veriş yerleri, çocukların oyun parkları gibi herkese hitap edeceğimiz yerleşim alanları yapacaklarını ifade etti.

Turunç, basın mensuplarının "ilk etapta yapılacak 7 bin konutun uluslararası yardım kuruluşlarının dahil olup olmayacağı" sorusuna ise "Henüz Almanya'dan bir ödeme gelmiş değil ancak biz ödeme geldikten sonra başlayalım diye düşünmüyoruz. Sonuçta bir ülkenin başbakanının vermiş olduğu sözü yerine getireceğinden şüphemiz yok. Biz altyapısını hazırlıyoruz. Almanya'dan bu para gelmese bile bu insanların daha insani bir yaşam sürdürmesi için belki başka ülkelerden, kurumlardan kaynak bulmak suretiyle biz o evleri yapmayı düşünüyoruz." yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
İdlib Suriye Türk Kızılayı Yardım

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