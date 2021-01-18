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Türk Kızılay’ı Manisa Şubesi İlk Yardım Eğitim Merkezi ilk eğitimini verdi

18.01.2021 13:11 | Son Güncelleme:
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Türk Kızılay Manisa Şubesi tarafından açılan İlk Yardım Eğitim Merkezindeki ilk eğitim, İzmir depreminde önemli bir görev üstlenen Kızılay Afet Timi ekibine verildi.Türk Kızılay’ı Manisa Şubesi tarafından açılan İlk Yardım Eğitim Merkezinde ilk eğitim verildi.

Türk Kızılay Manisa Şubesi tarafından açılan İlk Yardım Eğitim Merkezindeki ilk eğitim, İzmir depreminde önemli bir görev üstlenen Kızılay Afet Timi ekibine verildi.
Türk Kızılay’ı Manisa Şubesi tarafından açılan İlk Yardım Eğitim Merkezinde ilk eğitim verildi. Yaptıkları çalışma hakkında bilgi veren Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci, “Türk Kızılay Manisa Şube Başkanlığı bünyemizdeki İlk Yardım Eğitim Merkezimizi 2021 yılı itibariyle açmış bulunmaktayız. İlk eğitim de İzmir depreminde önemli rol oynayan Afet Timi ekibimize verildi. Türk Kızılay, İlk yardımın hayat kurtarmadaki kritik rolünü ön planda tutarak, toplumun gerek iş güvenliği, gerekse afet ve acil durumlara yönelik bilinçlendirilmesi için ilk yardım eğitimleri vermektedir. Dünyada her 5 saniyede bir kişi yaralanma sonucu hayatını kaybedebiliyor. Doğru zamanda doğru müdahalenin yapılabilmesi için ilk yardım çok önemli oluyor.” dedi.
Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske kullanımı ve el hijyeni kurallarına dikkat edilerek verilen 16 saat teorik ve uygulamalı Temel İlkyardım Eğitiminde; ilk yardım bilgileri, hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda, yaralanmalarda, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında, bayılmalarda, boğulmalarda ilk yardım teknikleri ve Heimlich manevrası anlatıldı. Eğitim sonrası yapılan sınavlarda Afet Timi Ekibi Ulusal ve Uluslararası sertifika almaya hak kazandı.

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