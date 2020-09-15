YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Türk Kızılayı’ndan dezavantajlı öğrencilere ücretsiz eğitim desteği

Türk Kızılayı’ndan dezavantajlı öğrencilere ücretsiz eğitim desteği

ELAZIĞ HABERLERİ  | 15.09.2020 15:18 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Elazığ Şubesi Türkiye’de bir ilki gerçekleştirip kurs merkezi açarak, LGS’ye girecek 20 dezavantajlı öğrenciye ücretsiz eğitim vermek için hazırlıklarını tamamladı.‘Türk Kızılay ile Başarıya Adım Adım’ mottosuyla çalışma başlatan Elazığ Şebis, proje kapsamında asgari ücret ve altı geliri olan ailelerin çocuklarına yönelik ücretsiz kurs merkezi açtı.

Türk Kızılayı Elazığ Şubesi Türkiye’de bir ilki gerçekleştirip kurs merkezi açarak, LGS’ye girecek 20 dezavantajlı öğrenciye ücretsiz eğitim vermek için hazırlıklarını tamamladı.
‘Türk Kızılay ile Başarıya Adım Adım’ mottosuyla çalışma başlatan Elazığ Şebis, proje kapsamında asgari ücret ve altı geliri olan ailelerin çocuklarına yönelik ücretsiz kurs merkezi açtı. Türk Kızılay’ı bünyesinde bir ilk olan bu merkezde, yapılacak deneme sınavı sonucunda başarılı olan 20 öğrenci, 16 gönüllü öğretmenden bir yıl boyunca ücretsiz eğitim alacak. Ayrıca şube binası içerisinde açılan ve 20 Eylül tarihine kadar deneme sınav başvurularının devam ettiği merkezde, ilk üçe girecek olan öğrencilere lise eğitim hayatı boyunca bütün okul masraflarının karşılanacağı belirtildi.
Kurs merkezinde öğrencilere ücretsiz eğitim vereceklerini belirten Türk Kızılayı Elazığ Şube Başkan Rahman Kızılkaya, “LGS’ye girecek öğrencilerimizi bu sınava hazırlamak için bir kurs merkezi açtık. Bu kurs merkezine alacağımız öğrencilerimizi bir seviye tespit sınavından geçirdikten sonra ilk 20’ye giren öğrencimizi burada eğitimlerini vererek en iyi bir şekilde okullarına gitmelerini sağlamayı planlıyoruz. Yapacağımız bu çalışma inşallah ileri ki dönemde diğer alanlarda belki ilkokul belki de üniversite seviyesinde sürekli olacak seviyede planlıyoruz. Alanlarında kendilerini yetiştirmiş tamamen gönüllü öğretmenlerimiz tarafından eğitimler verilecektir. Bugün itibariyle kararlaştırdığımız bir şeyi de ifade etmek istiyorum, seviye tespit sınavından sonra 20 öğrenci LGS’ye girdikten sonra bunların arasında başarılı ilk üç öğrencimize de lise öğrenimini tamamlayana kadar Türk Kızılayı Elazığ Şubesi olarak burs vereceğiz. Tespit sınavından sonra belirlenecek takvim ile birlikte öğrenciler eğitimlerine başlayacaklar"dedi.
Projelerinden birini hayata geçirdiklerini dile getiren Genç Kızılay Elazığ İl Başkanı Fatih Bozkurt ise her yıl 20 öğrencinin eğitim öğretim hayatına katkı sunacak bir yapılanma içerisine girdiklerini aktardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yürekler ağza geldi! Ünlü modacı podyumda yere kapaklandı! Yürekler ağza geldi! Ünlü modacı podyumda yere kapaklandı!
Böyle kurtarıldı! İşte o anlarBöyle kurtarıldı! İşte o anlar
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydınspor’a hırsız şoku
Aydınspor’a hırsız şoku
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Elazığ Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

İmsak
04:35
Sabah
05:58
Öğle
12:23
İkindi
15:54
Akşam
18:39
Yatsı
19:57

Elazığ Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Salı

Özgü Eczanesi
Merkez
Sena Eczanesi
Merkez
Septioğlu Eczanesi
Merkez
Tanyolu Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Rojda’nın asker üniforması giyme hayalini Mehmetçik gerçekleştirdi
Rojda’nın asker üniforması giyme hayalini Mehmetçik gerçekleştirdi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Elazığ'da demir yolu üst geçidinden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Elazığ'da demir yolu üst geçidinden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
İntihara teşebbüs eden genci polis ikna etti
İntihara teşebbüs eden genci polis ikna etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.