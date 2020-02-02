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Türk Ocağı, Recep Alyamaç’ı konuk etti

MALATYA HABERLERİ  | 02.02.2020 17:41 | Son Güncelleme

Türk Ocağı Malatya Şubesi, Recep Alyamaç’ı konuk ederek, Alyamaç’ın kitaplarını davetlilere hediye etti.Türk Ocağı Malatya Şubesi tarafından ocak salonunda her hafta düzenlenen sohbet toplantısının bu haftaki konuğu, Komando Recep lakaplı Recep Alyamaç oldu.Türk Ocağı Malatya Şube Başkanı Nadir Günata,programı açılış konuşmasında, “1980 öncesi ülkücü hareketin çilekeşlerinden olan Komando Recep lakaplı Recep Alyamaç’ konuk etmekten mutluyuz” dedi.Recep Alyamaç da konuşmasında, “Bu ocağa girerken sanki de bir oksijen çadırına girdim.

Türk Ocağı Malatya Şubesi, Recep Alyamaç’ı konuk ederek, Alyamaç’ın kitaplarını davetlilere hediye etti.
Türk Ocağı Malatya Şubesi tarafından ocak salonunda her hafta düzenlenen sohbet toplantısının bu haftaki konuğu, Komando Recep lakaplı Recep Alyamaç oldu.
Türk Ocağı Malatya Şube Başkanı Nadir Günata,programı açılış konuşmasında, “1980 öncesi ülkücü hareketin çilekeşlerinden olan Komando Recep lakaplı Recep Alyamaç’ konuk etmekten mutluyuz” dedi.
Recep Alyamaç da konuşmasında, “Bu ocağa girerken sanki de bir oksijen çadırına girdim. Bizim kuşağımız böyledir. Birbirimizi gördük mü sanki babamızı, kardeşimizi,anamızı, halamızı, birbimizi görmüş gibi oluyoruz. Biz böyleydik. Malatya’da bir ülkücü kardeşimin ayağı taşa değse Hakkari’dekinin, Hakkari’dekinin ayağı taşa değse Balıkesir’dekinin içi sızlardı. Birliğe, beraberliğe, tesanüde ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde 50 sene önceki birlik ve beraberliğimizi Allah bize tekrar nasip etsin” ifadelerini kullandı.
Alyamaç, “Ülkücü, adalette Hz. Ömer gibi, cesarette Hz. Ali gibi, sevgi dolu olmada Hz. Osman gibi ve sadakatte de Hz. Ebubekir gibi olmalıdır ve öyledirler de zaten. Ülkücüler Hz. Ali’nin cesaretine talip olmuşlardır. Ama diğer hasletlere de talip olmalıyız” diyerek, 1980 öncesi yaşadıkları olayları anlattı.
Recep Alyamaç’a Nadir Günata tarafından günün anlam ve önemine binaen bir plaket takdim edildi. Ardından Recep Alyamaç kendi yazmış olduğu Komando Recep isimli kitabını imzalayarak, programı izleyenlere hediye etti.
MHP Malatya eski milletvekili Fahri Yüksel de, kısa konuşmasında, o dönem yaşanmış olaylardan söz etti ve anılarını anlattı.

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