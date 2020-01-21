YURTHABER
  4. Türk öğretim üyeleri Avrupa’daki doktora sınav jürilerinde yer aldı

Türk öğretim üyeleri Avrupa’daki doktora sınav jürilerinde yer aldı

KİLİS HABERLERİ  | 21.01.2020 15:34 | Son Güncelleme

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyeleri Avrupa Üniversitelerindeki doktora sınavlarının jürilerinde görev aldı.7 Aralık Üniversitesi öğretim üyelerinden Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof.

Türk öğretim üyeleri Avrupa’daki doktora sınav jürilerinde yer aldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyeleri Avrupa Üniversitelerindeki doktora sınavlarının jürilerinde görev aldı.
7 Aralık Üniversitesi öğretim üyelerinden Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, Porto Üniversitesinde geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Tayland’lı doktora öğrencisi Decha Kumla’nın sınav jürisinde görev aldı. Prof. Dr. Anake Kıjjoa danışmanlığında yürütülen ve “Bioactive Secondary Metabolites from Marine-Derived Fungi Collected from Thai Waters” başlığını taşıyan tez, doğal ürünler hakkında olduğu bildirildi. Mantarlardan saflaştırılan doğal bileşiklerin güçlü antibakteriyel özelliğe sahip olduğu ve ilaç sanayisi açısından önem taşıdığı tez kapsamında belirlendi.
Tezin yürütüldüğü Porto Üniversitesi dünya üniversiteler sıralamasında ilk 300, Avrupa üniversiteleri arasında ilk 100 üniversite arasında yer alıyor. Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Porto Üniversitesi arasında Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’un imzaladığı iş birliği antlaşması (MOU) ve ERASMUS+ değişim protokolü bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERRezaletin böylesi! Sapık damat garson kızı sıkıştırıp...Rezaletin böylesi! Sapık damat garson kızı sıkıştırıp...
Kilis’te Dünya Gümrük Günü söyleşisiKilis’te Dünya Gümrük Günü söyleşisi
Gümrük Müdürleri Rektör Karacoşkun’la bir araya geldiGümrük Müdürleri Rektör Karacoşkun’la bir araya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kilis Namaz Vakitleri 21 Ocak Salı

İmsak
06:11
Sabah
07:34
Öğle
12:48
İkindi
15:28
Akşam
17:51
Yatsı
19:09

Kilis Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Salı

Gamze Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

29 adet tarihi sikke ele geçirildi

29 adet tarihi sikke ele geçirildi

Kilis’in "Cennet çamuru" tatlısı tanıtıldı

Kilis’in "Cennet çamuru" tatlısı tanıtıldı

Kilis’te Suriyelilerin İşlettiği Lokantalar Denetlendi

Kilis’te Suriyelilerin İşlettiği Lokantalar Denetlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.