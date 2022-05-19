Türk okçuluğunda hedef, tarihini bilen bilinçli nesiller yetiştirmek

EKBER TÜRKOĞLU - Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, "Gayretimiz, sayısalda çokluğumuz olsun ama hem kaliteli sporcu yetiştirmek hem de dinini, tarihini, okçuluğun manevi tarafını da bilen bilinçli nesiller yetiştirmek, Türk okçuluğunu, ata sporunun tarihini çocuklarımıza öğretmek." dedi.

Toksöz, Tokat Danişment Gazi Büyükler Açık Hava Puta ve Hava Koşusu için geldiği kentte AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk okçuluğunun son 25 yıldır amatör ruhla yapıldığını, kurumsal bir çatısı bulunmadığını söyledi.

Okçular Vakfının 2012 yılında ihyasıyla okçulukla ilgili farkındalık uyandırılmaya başlandığını belirten Toksöz, "Aslında bu, damarlarda, genlerde olan, tarihimizde yer alan yaşam biçimi açıkçası." ifadesini kullandı.

Türk okçuluğunun ihyasıyla alakalı 2019 yılında federasyon oluşturulduğunu anlatan Toksöz, "Özerk bir federasyon olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ve kararlarıyla Türk Okçuluk Federasyonu kurulması devrim oldu. Bu anlamda Dünya Etnospor Konfederasyonunun varlığı ve desteği de çok önemli. Özerk bir federasyon olarak aldığımız rol, kurumsal yapıya kavuşması, okçuların beklediği bir gelişme açıkçası." diye konuştu.

Toksöz, 2019 yılından sonra antrenörler, hakemler ve kulüplerini oluşturmaya başladıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Salgın döneminde kurulmamıza rağmen geldiğimiz noktada 11 bin lisanlı sporcumuz ve 580'den fazla kulübümüz var. Gelinen noktada muazzam bir rakam. Tabii ki yetmez. Artı olabilecek potansiyele sahip Türk okçuluğu. Bu anlamdaki gayretimiz, sayısalda çokluğumuz olsun ama hem kaliteli sporcu yetiştirmek hem de dinini, tarihini, okçuluğun manevi tarafını da bilen bilinçli nesiller yetiştirmek, Türk okçuluğunu, ata sporunun tarihini çocuklarımıza öğretmek. Nesilden nesile taşımak en büyük gayemiz."

Türk okçuluğunun dünyanın kabul ettiği bir marka olduğunu vurgulayan Toksöz, şunları kaydetti:

"Türk okçuluğu, Türk yayı, Türk oku, at üstündeki Türk sipahileri dünyada kabul görmüş bir gerçek. Adına kitaplar yazılmış, yaylarının meşhurluğu, oklarının muazzam yapılmasını herkes biliyor. Türk yayları biliniyor. Yabancı birçok tarihçi, yabancı birçok okçu, bu oklar ve yaylar hakkında kitaplar yazmış. Bunları kullanan birçok yabancı insan var. Türk okçuluğunun bu anlamda hem materyalleri hem malzemeleri hem birikmiş kültürü ile dünyada marka olduğunu biz söylemiyoruz, yazılı yabancı kaynaklar defalarca bildirmekte."

