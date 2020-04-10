Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü

ÇORUM (AA) - Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Çorum'daki tören, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı.

Emniyet müdür yardımcıları ve bazı emniyet mensuplarının yanı sıra İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı'nın da katıldığı törende, Gülser ile polisler, maske ve eldiven takıp sosyal mesafe kuralına uyarak Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra Gülser ve beraberindekiler, Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

Vali Çiftçi de ziyaretin ardından kentteki bazı polis noktalarını ziyaret ederek, emniyet mensuplarına görevlerinde başarı diledi.

Öte yandan, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve bazı parti mensupları, Ankara-Samsun kara yolundaki uygulama noktasında görev yapan polislere karanfil verdi.

- Kastamonu

Kastamonu İl Emniyet Müdürü Necati Denizci tarafından Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk konuldu.

Vali Yaşar Karadeniz, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutlamak üzere İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.