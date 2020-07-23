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Türk Tabipler Birliği Genel Başkanlığı’na İlk Aday Kayseri’den

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.07.2020 15:40 | Son Güncelleme

Türk Tabipler Birliği Genel Başkanlığa ilk aday Kayseri’den çıktı.

Türk Tabipler Birliği Genel Başkanlığı’na İlk Aday Kayseri’den

Türk Tabipler Birliği Genel Başkanlığa ilk aday Kayseri’den çıktı. Türk Tabipler Birliği Genel Kurul Üst Delegesi olan Doktor Sait Şener, Türk Tabipler Birliği Genel Başkanlığa adaylığını açıkladı.
Halen Türk Tabipler Birliği Genel Kurul Üst Delegesi ve Bünyan İlçe Sağlık Müdürlüğü’nü icra eden Doktor Sait Şener, Türk Tabipler Birliği Genel Başkanlığı’na adaylığını sosyal medya üzerinden duyurarak şu ifadelere yer verdi: “Önce Türk, sonra tabip, sonra kısmetse birlik... Eylül ayında yapılacak olan Türk Tabipler Birliği Kongresi’nde Genel Başkanlığa adayım. Niye mi? Tabiplerin sorunlarından uzak, devlete ve millete rağmen yıllarca oturduğunuz o fildişi kulelerinden sizi alaşağı etmek için! Türk çizgisinden uzaklaşan Türk Tabipler Birliği’nin şu anki öncelikleriyle bizim önceliklerimiz farklı olacak. Afrin’de ki halk sağlığı sorunları değil. Bünyan’da ki, Yozgat’ta ki bütün Anadolu’da ki, bütün Vatan coğrafyasındaki halk sağlığı sorunları bizim önceliğimiz olacak. LGBT grubunun değil çok kıymetli tabiplerimizin özlük hakları onların sorunları bizim önceliğimiz olacak. Özgecan’ı, Pınar’ı katledenleri masum bir çocukluktan alıp bu hale getiren canavarlaştıran sosyo-psikolojik sorunlar bizim önceliğimiz olacak” dedi.

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