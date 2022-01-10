YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Türk Telekom, Almanya deplasmanında

Türk Telekom, Almanya deplasmanında

10.01.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mavi-beyazlı basketbol takımı, ULEB Avrupa Kupası'nın 9. haftasında Hamburg Towers'la karşılaşacak

Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda 9. haftasında Türk Telekom, yarın Almanya temsilcisi Hamburg Towers'a konuk olacak.

Hamburg'da Edel-Optics.de Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak.

İlk yarının son maçında Almanya'da sahaya çıkacak Türk Telekom, grupta 5 galibiyet, 3 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor.

Bu sezon Avrupa'da 3 galibiyet elde eden Hambutg Towers ise 10 takımın yer aldığı grupta 8. sırada yer alıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişmeBombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişme
İzmir'de bulunmuşlardı! Kesik başlardaki iplerin gizemi çözüldüİzmir'de bulunmuşlardı! Kesik başlardaki iplerin gizemi çözüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu:(1)Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu:(1)
Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom Almanya

Ankara Namaz Vakitleri 10 Ocak Pazartesi

İmsak
06:34
Sabah
08:03
Öğle
13:01
İkindi
15:27
Akşam
17:49
Yatsı
19:13

Ankara Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Pazartesi

Bilgi Eczanesi
Cankaya
Can Eczanesi
Cankaya
Cemile Gül Eczanesi
Cankaya
Durusu Eczanesi
Cankaya
Emek Eczanesi
Cankaya
Gülbahar Eczanesi
Cankaya
Hazan Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçının ardından

Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçının ardından

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Trabzonspor'dan tarihi puan

Trabzonspor'dan tarihi puan

Tekirdağ'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tekirdağ'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı

Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.