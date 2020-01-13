Türk Telekom ile Türkiye’nin enerjisi daha verimli

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde yürütülen “Aklınla Verimli Yaşa” projesinin önemini vurgulayan Kıraç, “Türk Telekom olarak, bu alanda 3 ana konuya odaklanıyoruz. Bunlardan birincisi, Hızla artan müşteri sayımız ve bant genişliğine rağmen sabit ve mobil şebekelerimizde elektrik tüketimini her yıl bir önceki yıla göre düşürmek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, toplumda enerji verimliliğiyle ilgili farkındalık ve bilinç seviyesinin artırılmasıyla enerjide dışa bağımlılığın azalacağını ifade etti.

Şirket’ten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, Enerji Verimliliği Haftası vesilesiyle, Türkiye’nin enerji kaynaklarının verimli kullanılması, yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması amacıyla yürüttüğü yatırım ve optimizasyon çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

İSTANBUL (AA)- Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, irili ufaklı büyüklükte bin 700 lokasyonda güneş enerji santrallerinin (GES) kurulumunu tamamlayarak yenilenebilir enerji sistemlerinin toplam kurulu gücünü 2,3 MW’a çıkardıklarını belirterek, “Bu projelerle, temiz ve millî enerjiye katkı sunmayı ve Türkiye’deki diğer uygun lokasyonlarımızda da benzer GES uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

İkincisi, yeni nesil iletişim teknolojilerinin enerjide, tarımda, sanayide, ulaşımda, sağlıkta, bina ve şehirlerde kullanımını yaygınlaştırarak en yüksek düzeyde kaynak tasarrufu sağlamak ve sürdürülebilir topluma hizmet etmek. Üçüncüsü de karbon emisyonumuzu sistematik olarak azaltırken enerji verimliliği konusundaki yatırımlarımıza ve optimizasyon çalışmalarımıza aralıksız devam etmek.” değerlendirmesinde bulundu.

- “Türk Telekom’un bin 700 lokasyonuna güneş enerji sistemleri kurduk”

Kıraç, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırmasına destek olarak, hem cari açık ile mücadeleye katkı sağlamak hem de verimliliklerini artırmak amacıyla 2015 yılında elektrik tedarik şirketi TTES’i kurduklarını aktardı.

İrili ufaklı büyüklükte bin 700 lokasyonda güneş enerji santrallerinin (GES) kurulumunu tamamlayarak yenilenebilir enerji sistemlerinin toplam kurulu gücünü 2,3 MW’a çıkardıklarını belirterek, “Bu projelerle, temiz ve millî enerjiye katkı sunmayı ve Türkiye’deki diğer uygun lokasyonlarımızda da benzer GES uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz”. değerlendirmesinde bulundu.