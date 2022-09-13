"Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace" heyecanı başlıyor

İSTANBUL (AA) - "Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace" bu yıl ikinci kez düzenlenecek.

Şirket açıklamasına göre, Türk Telekom ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan yarış, 17-18 Eylül tarihlerinde Intercity İstanbul Park pistinde bisikletseverlerle buluşacak. 24 saat sürecek zorlu yarışta en uzun mesafeyi kat eden takımlar "Boostrace Kupası"nı almaya hak kazanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Funda Öge, Türk Telekom olarak spora ve sporcuya verdikleri destekle Türkiye'nin geleceğine yatırım yaptıklarını belirtti.

Türkiye'nin dört bir yanında basketboldan atletizme güreşten badmintona 32 farklı branşta amatör sporcuları desteklemeyi sürdürdüklerini aktaran Öge, "Bu motivasyonla ülkemizde yaygınlaşmasını desteklediğimiz bisiklet sporu için önemli bir organizasyon olan 'İstanbul 24 Saat Boostrace'in bu yıl da ana sponsoruyuz.

Ayrıca, organizasyona bir yenilik olarak eklenen Kurumsal Takım kategorisi kapsamında, şirketlere ait takımların da pedal çevireceği yarışta Türk Telekom olarak iki ayrı ekiple yerimizi alacağız. Yarış boyunca devam edecek aktivitelerle, organizasyonun sporcular, izleyenler ve tüm katılımcılar için oldukça keyifli geçeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Boost Sport Kurucusu ve Yarış Direktörü Kerim Sükan ise dünyada en çok ilgi çeken yarış formatlarından biri olan 24 saat bisiklet yarışını Türkiye'ye kazandırmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu format bisiklet sporunun özendirilmesinde önemli katkıda bulunmakta. Amacımız yarışımızı global alanda gelenekselleştirmek. Bu yıl da yurtdışında yarışımızı duyan 24 saat yarışçılarından sosyal medya ve elektronik posta aracılığıyla çok sayıda talep aldık. Yarışanlar kadar izleyicilerin de ilgisini çeken organizasyonumuzun festival alanı da 24 saat boyunca açık olacak ve yarış boyunca düzenlenecek etkinliklere herkes katılabilecek. 500’ü aşkın katılımcı ile Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace 2022'yi heyecanla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Türk Telekom çalışanları da pistteki yerlerini alacak

Sporcuların solo olarak ya da 2, 4 veya 6 kişiden oluşan takımlarla değişmeli olarak, 24 saat boyunca pedal çevirecekleri "Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace"te bu yıl ilk kez kurumsal takımlar da pistteki yerlerini alarak çalıştıkları kurumları temsil edecek. Türk Telekom çalışanları da 2 farklı takım ile Kurumsal Takım kategorisinde yarışacak. Bisikletseverler, Intercity İstanbul Park yarış pistinde olacak yarışma ve ayrıntılarını Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu Spor üzerinden takip edebilecek.

Dünyanın önemli spor etkinliklerinden biri olan "Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace"te yarışmacılar pistte mücadele ederken, izleyenler, özel şovlar ve Türk Telekom Prime ile açık hava sineması gibi etkinliklerle festival havası yaşayacak. Sporcular için ayrıca uzmanlar tarafından hazırlanan beslenme planları uygulanacak.

