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Türk Telekom Prime ile "Arabalı Sinema Geceleri"

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.06.2020 17:54 | Son Güncelleme

Türk Telekom Prime ile "Arabalı Sinema Geceleri"

İSTANBUL(AA) - Türk Telekom'un ayrıcalıklı hizmetler sunan markası Türk Telekom Prime, bu yaz sosyal mesafe kurallarına uygun olarak "Prime Arabalı Sinema Gecesi" etkinlikleriyle sinema keyfini arabalara taşıyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Prime, yaz aylarına özel hazırladığı sürprizleri müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor.

2016'dan beri düzenlediği "Prime Açık Hava Sineması" etkinlikleriyle kullanıcılarına dönemin en popüler filmlerini özel mekanlarda izleme şansını sunan Türk Telekom Prime, bu yıl sosyal mesafe kurallarını göz önünde bulundurarak sinemaseverleri "Prime Arabalı Sinema Gecesi"nde buluşturuyor.

"Prime Arabalı Sinema Geceleri"nin ilk etkinliği 23 Haziran’da Ortaköy Açık İSPARK'ta gerçekleşecek. Birkaç ay önce vizyona girmesine rağmen pandemi nedeniyle kısa süre gösterimde kalan Bedran Güzel'in yönettiği, İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Büşra Pekin ve Doğu Demirkol'un oynadığı "Bayi Toplantısı" filmi izleyiciyle buluşacak. Türk Telekom Prime müşterileri, saat 21.00'de başlayacak filmi, Boğaz'ın "eşsiz" atmosferinde arabaları içinde izleyebilecek.

23 Haziran-2 Temmuz'da ücretsiz olarak düzenlenecek etkinlikler, salı ve perşembe akşamları Ortaköy Açık İSPARK'ta yapılacak. Etkinliğe katılmak isteyen Türk Telekom Prime müşterileri, 0505 178 5681 numaralı telefondan rezervasyon yaptırabilecek.

Etkinlik alanı girişinde yer alan POS cihazına girmeleri gereken şifreyi ise PRIME ACIKHAVA yazıp 6262'ye göndererek veya Prime mobil uygulaması üzerinden alabilecek. Saat 21.00'de başlayacak film gösterimlerine katılmak isteyen ama rezervasyonsuz gelen Prime'lılar ise boş yer olması halinde anında alabilecekleri şifre ile "Arabalı Sinema Gecesi"ne katılabilecek.

Sinema gösterimleriyle ile ilgili detaylı bilgiye Prime uygulaması ve Turktelekomprime.com web sitesinden ulaşılabiliyor.

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