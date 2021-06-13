Türk Telekom "Siber Güvenlik Kampı" başvurulara açılıyor

Kampı başarıyla tamamlayan katılımcıların tümüne "Türk Telekom Siber Güvenlik Başarı Sertifikası" verilecek. Kamp sonunda katılımcılardan birinci olana 15 bin lira, ikinciye 10 bin lira, üçüncüye ise 8 bin lira olmak üzere toplam 33 bin lira değerinde ödül dağıtılacak.

Türkiye'nin "en büyük" siber güvenlik merkezine sahip telekomünikasyon operatörü olan Türk Telekom, Gelişim Üssü çatısı altında bu yıl ikincisini gerçekleştireceği "Çevrimiçi Siber Güvenlik Kampı" ile gençlere güçlü eğitim fırsatları sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, şunları kaydetti:

"Gelişim Üssü çatısı altında Türk Telekom Akademi'nin eğitim tecrübesini ve sektörümüzdeki köklü birikimimizi gençlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin en büyük siber güvenlik merkezine sahip kurumu olarak, bu alanda yetişmiş insan kaynağına katkı sağlamayı da görev kabul ediyoruz. Ulusal güvenliğin kritik bir unsuru olan ‘siber güvenlik’ alanında kendini geliştirmek isteyen gençlere eğitim fırsatı sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Böylelikle hem gençlerimizin siber güvenlik kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapmalarını sağlamayı hem de ülkemizin yetişmiş siber güvenlik uzmanı ihtiyacına katkı sunmayı hedefliyoruz."

Verilen bilgiye göre, "Siber Güvenlik Kampı" kapsamında gençler; Türk Telekom'dan ve sektörden uzman isimlerden 10 gün boyunca uygulamalı eğitimler alacak, sektörün öncü isimlerinin konuşmacı olduğu panellere katılacak, CTF (Bayrağı Yakala) yarışması heyecanını yaşayıp eğlenceli aktivitelerle keyifli vakit geçirebilecek.