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Türk Telekom'dan gençlere bol GB'lı Selfy

21.10.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selfy ile Türk Telekom, yeni faturasız müşterileri için "Selfy Özgür Paketler"i uygun fiyatlarla sunuyor

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un gençlik platformu Selfy yeni gelen faturasız hat müşterilerine, bol GB'lı paketler ile interneti özgürce kullanma şansı sunuyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, gençlik platformu Selfy ile Türk Telekom, yeni faturasız müşterileri için "Selfy Özgür Paketler"i uygun fiyatlarla sunuyor.

Şirket, gençlerin oyun, video ve sosyal medya gibi pek çok yerde kullanabilecekleri uygun fiyatlı, bol GB'lı 4 ayrı özel paket hazırladı. Türk Telekom Selfy müşterileri 24 GB'lık paketi satın alarak internette uygun fiyata, özgürce vakit geçirebiliyor. 4, 8, 16 ve 24 GB internetli seçeneklere ek olarak Selfy'liler 750 dakika ve 250 SMS'i de diledikleri gibi değerlendirebiliyor. Ayrıca Selfy kullanıcıları Sil Süpür'den her ay bir kereye mahsus, haftalık 4 GB da hediye kazanıyor. Müşteriler bu paketlere mobil hatlarından 4545’e SMS göndererek sahip olabiliyor.

- Selfy dünyasından gençlere özel fırsatlar

Türk Telekom'un 25 yaş ve altındaki gençler için faturalı-faturasız hatlarını içeren Selfy dünyası, gençlere çok sayıda tarifeden ve markadan fırsatlar sunuyor. Sosyal medya üzerinden düzenlenen sürpriz yarışmalarla da gençlerin ilgi odağı olan Selfy dünyası, hediye kahveden internet alıverişinde indirimli ürünlere kadar pek çok avantaj sağlıyor.

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