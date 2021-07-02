Türk Telekom'un Oppo A15 için başlattığı "İki Taksit Bizden" kampanyası uzatıldı

İSTANBUL (AA) - Oppo'nun A15 modeli için Türk Telekom'un başlattığı "İki Taksit Bizden" kampanyası temmuz sonuna kadar uzatıldı.
Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, daha önce 15 Haziran'da sona ereceği duyurulan kampanya, gelen yoğun istek üzerine temmuz sonuna kadar sürecek.
Kampanya kapsamında, akıllı telefonu taksitle satın alan tüketicilerin iki taksitini Türk Telekom karşılayacak.
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