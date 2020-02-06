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Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden Vali Deniz’e ziyaret

MANİSA HABERLERİ  | 06.02.2020 11:18 | Son Güncelleme

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu, yönetim kurulu üyeleri eşliğinde Vali Ahmet Deniz’e nezaket ziyaretinde bulundu.Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa’ya gelen Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Merter Yıldız eşliğinde Vali Ahmet Deniz’i ziyaret etti.

Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden Vali Deniz’e ziyaret

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu, yönetim kurulu üyeleri eşliğinde Vali Ahmet Deniz’e nezaket ziyaretinde bulundu.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa’ya gelen Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Merter Yıldız eşliğinde Vali Ahmet Deniz’i ziyaret etti. Eroğlu ve yönetim kurulu üyelerinin birlik çalışmaları hakkında bilgi verdiği ziyaret sebebiyle teşekkür eden Vali Deniz, üyelere çalışmalarında başarılar diledi.

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Turgutlu
Candan Eczanesi
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