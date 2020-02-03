Türkçe öğrenen yabancılar sertifikalarını aldı

Malatya İnönü Üniversitesi’nde okuyan ve Türkçe öğrenen yabancılar, törenle sertifikalarını aldı

İnönü üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından düzenlenen “ Yabancılara Türkçe Öğretimi” kursu sonrasında 26 katılımcı sertifika sahibi oldu. 10 gün süren, 50 saat teorik, 30 saat uygulama şeklinde düzenlenen dersler, Rektör Yardımcısı ve TÖMER Müdürü Prof. Dr. İlhan Erdem, Dr. Öğr. Üyesi Bahtiyar Bahşi, Dr. Öğr. Gör. Furkan Çelik, Öğr. Gör. Selami Başoğlu, Öğr. Gör. Ersin Aycan ve Öğr. Gör. Ömer Uyan tarafından verildi. İletişim Fakültesi toplantı salonunda düzenlenen sertifika programına, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdülkadir Baharçiçek, TÖMER Müdürü Prof. Dr. İlhan Erdem, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu ve TÖMER’de çalışan öğretim görevlileri katıldı.

“Üniversitemizde bin 300 uluslararası öğrenci var”

Sertifika programında konuşan Prof. Dr. Abdülkadir Baharçiçek, “TÖMER’in geçmişi çok eski olmamasına rağmen İlhan Erdem hocamız sayesinde verimliliğini artırarak sürdürüyor. TÖMER sadece uluslararası öğrencilere Türkçeyi ve kültürümüzü öğretmiyor. Bu tür programlarla yeni Türkçe eğiticilerini de yetiştiriyor. Bu konuda büyük bir açığı kapatıyor. Küresel bir sistemde insanlar da değişim, akışkanlık içinde. Her şey değişiyor. Bizim ülkemiz dünyaya açık, dünyanın tam ortasında, merkezinde, konumu itibariyle çok önemli bir yerde. Bu nedenle de artık dışarıdan dünyanın her ülkesinden öğrenci yüksek öğretime alınmaya başlandı. Üniversitemizde bin 300 uluslararası öğrenci var. 47 ülkeden öğrencimiz var. Türkçe dünyanın önemli dillerinden ve ülkemize, dilimize olan rağbet de artarak devam ediyor. TÖMER’in çalışmaları da bu minvalde ihtiyaçları karşılamaya devam edecektir" dedi.

TÖMER Müdürü Prof. Dr. İlhan Erdem ise Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı’nın ilkinin İnönü Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle ve daha sonra iki defa Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversite işbirliğiyle gerçekleştirildiğini hatırlatıp, “2019 ve 2020 yıllarında ise İnönü TÖMER programı kendisi düzenlemektedir. Programın Milli Eğitim’de veya diğer kurumlarda çalışanların daha rahat katılım sağlaması için ara tatilde düzenlenmesine dikkat ediyoruz. Program çerçevesinde 50 saat teorik ve 30 saat staj/pratik olmak üzere toplam 80 saatlik bir öğretim süresi var. Artık sadece TÖMER’deki mevcut öğretim üyesi ve öğretim görevlilerimizle bu programı yürütebilmek önemli. Alanlarında yetkin ve tecrübeli olan hocalarımız birikimlerini katılımcılarla paylaştı. Bunu kalıcı hale getirmek istiyoruz. Her yıl ara tatilde programı düzenleyeceğiz. Geçen yıllarda bu sertifikayı almaya hak kazanan birçok öğrencimiz Yunus Emre Enstitüsü’nde, üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinde hali hazırda yabancılara Türkçe eğitimcisi olarak çalışmaktadır” ifadelerini kullandı.

Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu da, TÖMER’in İnönü Üniversitesi ve Türkiye için önemli bir misyon yüklendiğini vurgulayarak, programı düzenleyen TÖMER Müdürü Prof. Dr. İlhan Erdem’e ve katılımcılara teşekkür etti.

