YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Türkeli’de cami yapımı hızla devam ediyor

Türkeli’de cami yapımı hızla devam ediyor

SİNOP HABERLERİ  | 28.12.2020 18:28 | Son Güncelleme

Türkeli ilçesi Gemiyanı Mahallesi’nde başlatılan cami yapım çalışmaları hızla devam ediyor.Türkeli ilçesinde yıllar önce inşaatına başlanan ancak yarım kalan ilçenin Gemiyanı Mahallesi’ndeki cami inşaatı çalışmalarına eylül ayında yeniden başlanmıştı.Hayırsever vatandaşların da desteğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, caminin dış cephesi, minaresi ve çatısında son aşamalara gelinirken, iç bölümünde ise çalışmalar sürüyor.120 kişilik caminin yapım çalışmalarının 2021 yılı Ramazan ayı içerisinde tamamlanarak hizmete sunulması planlanıyor.

Türkeli’de cami yapımı hızla devam ediyor

Türkeli ilçesi Gemiyanı Mahallesi’nde başlatılan cami yapım çalışmaları hızla devam ediyor.
Türkeli ilçesinde yıllar önce inşaatına başlanan ancak yarım kalan ilçenin Gemiyanı Mahallesi’ndeki cami inşaatı çalışmalarına eylül ayında yeniden başlanmıştı.
Hayırsever vatandaşların da desteğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, caminin dış cephesi, minaresi ve çatısında son aşamalara gelinirken, iç bölümünde ise çalışmalar sürüyor.
120 kişilik caminin yapım çalışmalarının 2021 yılı Ramazan ayı içerisinde tamamlanarak hizmete sunulması planlanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil'den üzücü haber Seren Serengil'den üzücü haber
Türkiye'yi sevindiren kare! Türkiye'yi sevindiren kare!

Sinop Namaz Vakitleri 28 Aralık Pazartesi

İmsak
06:26
Sabah
08:00
Öğle
12:46
İkindi
15:01
Akşam
17:22
Yatsı
18:50

Sinop Nöbetçi Eczaneler28 Aralık Pazartesi

Çağlar Eczanesi
Erfelek
Gizem Eczanesi
Turkeli
Güçlü Eczanesi
Gerze
Önsoy Eczanesi
Ayancik
Özcan Eczanesi
Boyabat
Sağlık Eczanesi
Merkez
Yıldırım Eczanesi
Duragan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.