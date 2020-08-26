YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Türkeli’de kan bağışı kampanyası başladı

Türkeli’de kan bağışı kampanyası başladı

SİNOP HABERLERİ  | 26.08.2020 19:28 | Son Güncelleme

Sinop’un Türkeli ilçesinde Kızılay tarafından 3 gün sürecek olan kan bağışı kampanyasının ilk günü tamamlandı.Türk Kızılayı’na ait kan bağışı otobüsü ilçedeki Atatürk Anıtı önünegelerek, burada 3 gün sürecek kan bağışı kampanyasının ilk gününü tamamladı.Geçen günlerde sıkça duyurusu yapılan kan bağışı kampanyasının ilk günü yoğundu.

Sinop’un Türkeli ilçesinde Kızılay tarafından 3 gün sürecek olan kan bağışı kampanyasının ilk günü tamamlandı.
Türk Kızılayı’na ait kan bağışı otobüsü ilçedeki Atatürk Anıtı önünegelerek, burada 3 gün sürecek kan bağışı kampanyasının ilk gününü tamamladı.
Geçen günlerde sıkça duyurusu yapılan kan bağışı kampanyasının ilk günü yoğundu. Başlatılan kampanya, aynı zamanda ilçeye bağlı Yazıcı köyü nüfusuna kayıtlı Yılmaz çiftinin 13 aylık bebekleri Tuğrul Yılmaz için de ayrı önem taşıyor. Acilen kök hücre nakli olması gereken 13 aylık Tuğrul Yılmaz bebek için de uyum sağlayacak kök hücrenin bulunması için vatandaşlar, kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösteriyor.
28 Ağustos Cuma gününe kadar sürecekkan bağışı kampanyasıyla ülke genelinde koronavirüs nedeniyle bitmek üzere olan kan stoğuna da destek sağlanmış olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncudan olay paylaşım! İşte makyajsız hali Ünlü oyuncudan olay paylaşım! İşte makyajsız hali
Instagram’ın sanal fenomenleri: Gerçek mi? Değil mi? Instagram’ın sanal fenomenleri: Gerçek mi? Değil mi?
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Sinop Namaz Vakitleri 26 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:17
Sabah
05:52
Öğle
12:46
İkindi
16:30
Akşam
19:31
Yatsı
20:59

Sinop Nöbetçi Eczaneler26 Ağustos Çarşamba

Altınkaynak Eczanesi
Duragan
Boyabat Eczanesi
Boyabat
Erfelek Eczanesi
Erfelek
Hayat Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Ayancik
Şifa Eczanesi
Turkeli
Ünlü Eczanesi
Gerze
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Lüks otomobil eczaneye daldı
Lüks otomobil eczaneye daldı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Minik davulcu Yağız görenleri şaşırtıyor
Minik davulcu Yağız görenleri şaşırtıyor
Sinop Üniversitesi Türkiye 5’incisi oldu
Sinop Üniversitesi Türkiye 5’incisi oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.