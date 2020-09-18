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Türkeli’de tek kullanımlık seccade dağıtımı

SİNOP HABERLERİ  | 18.09.2020 15:17 | Son Güncelleme

Sinop Türkeli Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından camiye gelen vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıtıldı.Türkeli Merkez Camisi önünde gerçekleşen tek kullanımlık seccade dağıtımında, cuma namazı için camiye gelen vatandaşlar için stant kurularak, burada “gençlik liderleri” tarafından tek kullanımlık seccadeler ücretsiz olarak verildi.

Sinop Türkeli Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından camiye gelen vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıtıldı.
Türkeli Merkez Camisi önünde gerçekleşen tek kullanımlık seccade dağıtımında, cuma namazı için camiye gelen vatandaşlar için stant kurularak, burada “gençlik liderleri” tarafından tek kullanımlık seccadeler ücretsiz olarak verildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan ücretsiz tek kullanımlık seccade dağıtımının, önümüzdeki haftalarda da ilçenin farklı camilerinde stant kurularak, cuma namazı öncesi ücretsiz olarak dağıtılmaya devam edileceği öğrenildi.

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