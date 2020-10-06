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Türkeli’de yasa dışı silah satan bir kişi yakalandı

SİNOP HABERLERİ  | 06.10.2020 16:50 | Son Güncelleme

Sinop’un Türkeli ilçesinde, yasa dışı silah sattığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.Jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde ilçenin Tümerkan Mahallesi’nden bir şahsın İstanbul’dan Türkeli’de satmak amacıyla silah ve mühimmat getireceği tespit edilmesi üzerine, şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda 3 adet 9 mm tabanca, 4 adet şarjör, 31 adet 9 mm çapında fişek, 3 adet 9 mm çapında boş kovan ve 1 adet bıçak ele geçirildi.Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınarak, adli işlem başlatıldı.

Türkeli’de yasa dışı silah satan bir kişi yakalandı

Sinop’un Türkeli ilçesinde, yasa dışı silah sattığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde ilçenin Tümerkan Mahallesi’nden bir şahsın İstanbul’dan Türkeli’de satmak amacıyla silah ve mühimmat getireceği tespit edilmesi üzerine, şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda 3 adet 9 mm tabanca, 4 adet şarjör, 31 adet 9 mm çapında fişek, 3 adet 9 mm çapında boş kovan ve 1 adet bıçak ele geçirildi.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınarak, adli işlem başlatıldı.

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Erfelek
Genç Eczanesi
Boyabat
İnci Eczanesi
Merkez
Türkeli Eczanesi
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Ünlü Eczanesi
Gerze
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Duragan
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