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Türkeli’nin yeni İcra Müdürü görevine başladı

SİNOP HABERLERİ  | 16.12.2020 13:11 | Son Güncelleme

Türkeli İcra Müdürlüğüne atanan Ali Can Madak görevine başladı.Bir süredir Arzu Öztürk’ün vekaleten müdürlük görevini yürüttüğü Türkeli İcra Müdürlüğüne atanan Ali Can Madak görevine başladı.

Türkeli’nin yeni İcra Müdürü görevine başladı

Türkeli İcra Müdürlüğüne atanan Ali Can Madak görevine başladı.
Bir süredir Arzu Öztürk’ün vekaleten müdürlük görevini yürüttüğü Türkeli İcra Müdürlüğüne atanan Ali Can Madak görevine başladı. 1992 yılı Karabük doğumlu İcra Müdürü Madak, ilk ve orta öğrenimini Karabük’te, yükseköğrenimini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı. 2016 yılında İstanbul’da özel bir şirkette iş hayatına başlayan Madak, 2019 yılında yapılan icra müdürlüğü sınavını kazanarak, ilk görev yeri olan Türkeli İcra Müdürlüğüne atandı.

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