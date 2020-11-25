YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Türkeş’in doğumun gününde 103 fidan toprakla buluştu

Türkeş’in doğumun gününde 103 fidan toprakla buluştu

DENİZLİ HABERLERİ  | 25.11.2020 19:07 | Son Güncelleme

Denizli Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kurucusu merhum Başbuğ Alparslan Türkeş’in doğumunun 103.

Türkeş’in doğumun gününde 103 fidan toprakla buluştu

Denizli Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kurucusu merhum Başbuğ Alparslan Türkeş’in doğumunun 103. yıldönümü nedeniyle 103 fidanı toprakla buluşturdu.

Ankara asfaltı üzerinde bulunan Alparslan Türkeş hatıra ormanında gerçekleştirilen fidan dikme törenine Ülkü Ocakları Başkanı Murat Aydınlı ve Ülkücüler katıldı. Kovid 19 virüsü nedeniyle sosyal mesafe kuralının gözetildiği fidan dikme töreninde konuşan Başkan Aydınlı, “Türk dünyası denince her Türk’ün aklına, fikriyatı ve mücadelesi bugün daha iyi anlaşılmakta olan Başbuğumuz Alparslan Türkeş gelmektedir. Başbuğumuz ömrünün yarısından fazlasını Türk milliyetçiliği hareketine adamıştır. Türk Milletinin üzerinde oynanan oyunları, Türk Milletinin yaşadığı sorunları yok etmek için çaba sarf etmiş ve son nefesine kadar Milletine ve Türk Dünyasına hizmet etmeye devam etmiştir” dedi.

Başbuğ Türkeş’in ömrünü Ülkücülerin yetişmesine adadığını ifade eden Aydınlı, “Milletimizin yaşadığı zor dönemlerde Türk Milliyetçilerinin ülkülerini yeniden oluşturan ve yön veren son Başbuğ Alparslan Türkeş’tir. Tüm hayatını, mensubu olmaktan gurur duyduğu milletini yüceltme, Allah kelamını yayma ve Türkiye’nin kutlu geleceğini inşa etmek için harcamıştır. Ve bu yolda kalıcı temeller atmak için Vatanımızın teminatı olarak gördüğü Genç Bozkurtların, Genç Ülkücülerin yetişmesine adayan Başbuğumuz, yetiştirmiş olduğu milyonlarca ülkücüyle Türkiye’nin geleceğine ışık tutmaya devam etmektedir. Ruhun şad, mekanın Cennet olsun Başbuğum. Sevdan da bizimdir kavgan da Başbuğum” ifadelerini kullandı.
Aydınlı’nın konuşmasının ardından Ülkücüler, Başbuğ Alparslan Türkeş’in Doğumunun 103.yılı anısına 103 adet fidanı toprakla buluşturdu.

Türkeş’in doğumun gününde 103 fidan toprakla buluştu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İyi ki doğdun ikizim''İyi ki doğdun ikizim'
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak

Denizli Namaz Vakitleri 25 Kasım Çarşamba

İmsak
06:22
Sabah
07:47
Öğle
12:56
İkindi
15:32
Akşam
17:54
Yatsı
19:14

Denizli Nöbetçi Eczaneler25 Kasım Çarşamba

Dağdelen Eczanesi
Merkezefendi
Kaytan Eczanesi
Merkezefendi
Menekşe Eczanesi
Merkezefendi
Nur Eczanesi
Merkezefendi
Aylin Eczanesi
Pamukkale
Gamze Eczanesi
Pamukkale
Şebnem Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.