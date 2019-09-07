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Türkiye 1 - 0 Andorra

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 07.09.2019 23:42 | Son Güncelleme

Türkiye, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki 5. maçında deyim yerindeyse dünyaları kaçırdığı maçta Andorra'yı 89'da Ozan Tufan'ın attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki 5. maçında Andorra ile Vodafone Park'ta karşılaştı. Maça çok hızlı başlayan Ay-Yıldızlılarımız 2. dakikada üst üste iki pozisyonda gole yaklaştı. Önce Cenk Tosun'un çevirdiği topa kimse dokunamadı, ardından ise Umut'un ortasında Yusuf'un kafa vuruşu üst direkten dışarıya gitti. 23'te bu kez Güven Yalçın'ın ceza sahasına ortasında Zeki Çelik'in bomboş pozisyonda yaptığı vuruş direğin yanından auta gitti.

YİNE DİREK GOLE İZİN VERMEDİ
Gol için baskısını sürdüren milliler, 39. dakikada bir kez daha pozisyon buldu. Zeki Çelik'in sağ kanattan yerden içeriye gönderdiği topa Cenk Tosun dokundu ancak top yan direğe çarparak dışarı çıktı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

ÇİZGİDEN ÇIKARDILAR
A Milli Takımımız, ikinci devreye de etkili başladı. 51'de Emre'nin kullandığı serbest vuruşta Andorra savunması ofsayt taktiğinde hata yaptı. Ceza sahasında topla buluşan Çağlar'ın kalecinin üzerinden aşırttığı topu Lima çizgiden çıkardı.

Mücadelenin 89. dakikasında sahneye çıkan Ozan Tufan kornerden gelen topa kafayı vurdu ve milli takımımıza 1-0'lık galibiyeti getiren isim oldu. A Milli Takımımız bu sonuçla Fransa ve İzlanda ile birlikte puanını 12'ye yükseltti.

Türkiye - Andorra maçından kareleri sizler için derledik...

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Anahtar Kelimeler:
türkiye-andorra EURO 2020 Elemeleri

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
millet 10 atar biz1 tane
OZAN TUFAN 256 MİLYON YUROOOOOO
Tebrikler Türkiye ????????
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