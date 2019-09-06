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Türkiye 2 - 3 İngiltere

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 06.09.2019 23:07 | Son Güncelleme

2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 4. maçında İngiltere ile karşılaşan Ümit Milli Futbol Takımımız 2 dakikada yediği 2 golle sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Ümit Milliler bu sonuçla 4 puanda kalırken, İngiltere gruptaki ilk maçından 3 puanla ayrıldı. Milliler, gruptaki 5. maçında Avusturya ile karşılaşacak.

Türkiye 2 - 3 İngiltere

Türkiye 2 - 3 İngiltere

Stat: Kocaeli
Hakemler: Luis Godinho, Rui Miguel Martins Rsenmde Teixeira, Bruno Miguel Alves Jesus

Türkiye: Altay Bayındır, Mert Müldür, Hüseyin Türkmen, Berat Ayberk Özdemir (İlker dk.81), Doğukan Sinik (Hüseyin Atakan Üner dk.70), Orkun Kökçü, Halil Dervişoğlu, Berkay Özcan (Muhayer dk.44), Ahmet Kutucu, Cemali Sertel, Ravil Tagır
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Abdurrahim Dursun, Özer Özdemir, Rametullah Barişberk, Cenk Özkaçar, Murat Sağlam
Teknik Direktör: Vedat İnceefe

İngiltere: Aaron Ramsdale, Maximillian Aarons, Jonathan Panzo, Trevoh Chalobah, Tom Devies, Reiss Nelson (Rhain Brewster dk.79), Morgan Gibbs-White (Ben Godfrey dk.81), Eddie Nketiah, Phil Foden, Steven Sessegnon (Mason Greenwood dk.58), Marc Guehi
Yedekler: Ellery Balcombe, Pöar Richards, Pliver Skipp, Todd Cantwell, James Justin, Eberchi Eze
Teknik Direktör: Aidy Boothroyd

Goller: Eddie Nketiah (dk. 4 ve 73), Reis Nelson (dk. 74) (İngiltere), Doğukan Sinik (dk. 25), Mert Müldür (dk. 50) (Türkiye)
Sarı kartlar: Tom Davies, Maximillian (İngiltere)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
4. dakikada Morgan White’nin soldan içeriye ortasında Eddie Nketiah, Altay’ın bacakları arasından topu filelerle buluşturdu. 0-1
12. dakikada Ahmet Kutucu’nun ceza sahası çizgisi üzerinden şutunda defansa çarpan top kalecide kaldı.
15. dakikada Halil Dervişoğlu’nun cezası dışından verdiği pasla defansın arkasına sarkan Ahmet Kutucu’nun şutu defanstan döndü. Dönen topla buluşan Orkun Kökçü’nün şutu defansa çarparak kornere çıktı.
25. dakikada Ahmet Kutucu’nun defansın arkasında sarkıttığı pasla buluşan Doğukan Sinik, kalecinin sağından topu filelerle buluşturdu. 1-1
33. dakikada Reiss Nelson’un ceza sahası sağ çaprazından attığı şut, kale sol direği dibinden auta çıktı.
37. dakikada Orkun’un kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Mert’in şutunda top kaleci Aaron’da kaldı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
50. dakikada Orkun’un kullandığı kornerde ön direkte topla buluşan Mert Müldür, attığı şutla Aaron’un solundan topu filelerle buluşturarak milli takımı öne geçiren golü attı. 2-1
65. dakikada Morgan White’nin uzaktan sert şutu kaleci Altay’ın solundan az farkla auta çıktı.
73. dakikada Phil Fedon’ın sağ kanattan defansın arkasında verdiği pasla buluşan Eddie Nkeitah kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 2-2
74. dakikada ceza sahasının sol çaprazından içeri giren Reis Nelson’un vuruşu kaleci Altay’ın ayaklarından sekerek ağlarla buluştu. 2-3
93. dakikada Eddie’nin kaleci Altay’ın üzerinden aşırttığı topu Hüseyin Türkmen uzaklaştırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye İngiltere 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri

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