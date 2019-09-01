Türkiye 3 - 2 Hırvatistan

Salon: Ankara

Hakemler: Vladimir Oleynik (Rusya), Koen Luts (Belçika)

Türkiye: Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Meryem Boz, Hande Baladin, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay (Simge Şebnem Aköz, Şeyma Ercan, Naz Aydemir Akyol, Gözde Yılmaz, Ebrar Karakurt, Kübra Çalışkan, Fatma Yıldırım, Aylin Sarıoğlu)

Hırvatistan: Klaric, Samadan, Fabris, Mlinar, Dumancic, Brcic (Sain, Ikic, Butigan, Popovic-Gamma)

Setler: 26-24, 18-25, 31-33, 25-22, 16-14

Süre: 133 dakika (28, 24, 37, 25, 19)

Türkiye karşılaşmanın ilk setine biraz tutuk başlarken, 3-1'lik skorla geriye düştü. Milli takım oyunda dengeyi kurmasına rağmen bir türlü hücumda istenilen performansa ulaşamadı. Takımın hücumda aksaması sonrasında alınan mola sonrasında müthiş bir performans sergileyen milliler, hücumda Eda Erdem Dündar'ın smaçlarıyla 14-13 üstünlüğü yakaladı. Bu üstünlüğünü set sonuna kadar sürdüren milliler, Gözde Yılmaz'ın başarılı bloğu sonrasında seti 26-24 kazandı ve 1-0 öne geçti.

Ay-yıldızlılar bu sete ilk sete oranla daha iyi başladı. İlk sette olduğu gibi yine file önünde Eda Erdem Dündar'ın smaçlarıyla 7-4 üstünlük yakaladı. Rakip Hırvatistan'da Ikic, Samadan ve Brcic'in etkili smaçlarıyla maçtan kopmadı ve skorda 11-9 üstünlüğü ele geçirdi. Milliler konuk ekibin öne geçmesinin ardından yine hücumda sıkıntı yaşadı ve bir türlü organize olamadı. Hücumdaki sıkıntıları aşamayan milliler üst üste basit hata yapınca tabelada 22-17 geriye düştü. Rakibin etkili oyunu karşısında tutunamayan mililer ikinci seti 25-18 kaybetti ve durum 1-1 oldu.