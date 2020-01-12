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  4. Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası Antalya'da başladı

Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası Antalya'da başladı

ANTALYA HABERLERİ  | 12.01.2020 13:42 | Son Güncelleme

Turnuvada 81 ilden yaklaşık 2 bin sporcu mücadele ediyor

Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası Antalya'da başladı.

Konyaaltı ilçesindeki bir otelde düzenlenen turnuvaya, 81 ilden gençler ve büyükler kategorisinde yaklaşık 2 bin sporcu katılıyor.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvanın, milli takımı oluşturmada önemli kriterlerden biri olduğunu söyledi.

Kayıcı, "Genç ve A Milli Takımlarda mücadele edecek sporcularımız, bu turnuvanın yanı sıra 2-5 Nisan'da yine Antalya'da yapılacak Turkish Open ve Uluslararası Avrupa Kupası ile 1-7 Temmuz'da Gaziantep'te düzenlenecek Ferdi Türkiye Şampiyonası'nda alacakları puanlarla belirlenecek." diye konuştu.

Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası, 19 Ocak'ta sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Kick Boks Salim Kayıcı Türkiye Kick Boks Federasyonu

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