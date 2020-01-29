Türkiye arı ürünleri paketleyicileri sorunları masaya yatırdı

Türkiye Arı Ürünleri Paketleyicileri Derneği üyeleri Ankara’nın Akyurt ilçesinde bir araya gelerek, sektörün sorunlarını masaya yatırdı.

Türkiye’nin çeşitli illerinde faaliyette bulunan Arı Ürünleri Paketleyicileri Akyurt’ta bulunan Hastürk Gıda A.Ş.’ye ait toplantı salonunda bir araya geldi. Yapılan toplantı sonrası açıklama yapan Türkiye Arı Ürünleri Paketleyicileri Dernek Başkanı Cumhur Yıldız, bugüne kadar sektörün kronikleşmiş sorunlarını çözmeye gayret ettiklerini anlattı.

Tarım yasasının değiştirildiğine dikkat çeken Yıldız, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bakanlık nezdinde çalışmalarımız var. Hem Sayın Bakanımızla hem de Sayın Bakan Yardımcımızla bu konuları görüşmek için girişimlerimiz var. Bizim bakanlıktan isteklerimizin başında petek bal ile süzme balın kodekslerinin ayrılmasıdır. Kaliteli bal üretilebilmesi ve ihracat hedeflerimizin tutturulabilmesi için arıcılık teşvik siteminin değiştirilmesini istiyoruz. Bunun içinde başta kovan başına destek yerine üretime destek verilmesi gerekiyor. Dünya piyasasında rekabet gücümüzün artırılması için arıcıların girdi maliyetlerinin düşürülmesini istiyoruz. Taklit ve tağşişde ceza sisteminin ayrılmasını istiyoruz. Üretim bazlı rant içermeyen hataların cezalarının sembolik olmasını ama rant sağlayan taklit ve tağşişe verilen cezaların çok yüksek olmasını talep ediyoruz.”

Bal olarak çam balı ile petek balın sadece ihracatının yapılabildiğini kaydeden Yıldız, ihracatın artırılması için Türk balının kalitesinin artırılması gerektiğini ifade etti.

Balda kalitenin artırılması için bal üretimi esnasında arıcıların denetlenmesini gerektiğine işaret eden Yıldız, “Biz kaliteli bal üretmek ve ihracat hedeflerimizi artırmak istiyorsak, mutlaka Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından arıcıların üretim yaparken yaylalarda denetlenmesi gerekiyor. Paketleme esnasında yapılan denetimlerin ve kontrollerin bal üretim kalitesinin artırılmasına faydası olmamaktadır. Dünya piyasasında üretilen kaliteli ballarla rekabet edebilmemiz için bal üretim esnasında yerinde denetimlerinin periyotlar halinde mutlaka yapılması gerekiyor. Arıcıların üretim esnasında hem denetlenmesi hem de üretim kontrollerinin yapılması kaliteyi artıracaktır” diye konuştu.

Türkiye’nin arı ürünleri paketleyicilerinin katıldığı toplantıda Türk balının üretiminin ve kalitesinin artırılması konusunda fikir birliğine vararak, önümüzdeki aylarda da sektörün diğer temsilcileriyle bir araya gelme kararı aldılar.

Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem ile ilgili de konuşan Yıldız, Türkiye Arı Ürünleri Paketleyicileri Derneği olarak bölgeye yönelik düzenlenen kampanyalara destek olma kararı aldıklarını vurguladı.

Deprem bölgesin bal desteği başta olmak üzere yardım paketleri göndereceklerini anlatan Yıldız, “Toplantımızın ilk gündemi, hepimizin malumu olan Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremin ardından düzenlenen yardım kampanyalarına destek olmak oldu. Türkiye Arı Ürünleri Paketleyicileri Derneği olarak meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Biz hem dernek olarak hem de sektör temsilcileri olarak maddi ve manevi olarak Devletimizin ve Elazığlı, Malatyalı vatandaşlarımızın yanındayız. Allah bir daha bu millete böyle acılar yaşatmasın” dedi.

Yıldız, hem arıcılık sektörünün hem de arı ürünleri paketleyicilerinin haklarını korumak için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.

Toplantıya, Yılmaz Gıda sahiplerinden Kenan Yılmaz, Kır Bal Gıda sahiplerinden İbrahim Doğan, Baldağ Gıda sahiplerinden Tekin Yücel, Altın Petek Gıda sahiplerinden Serdar Güntaş, Bereket Bal Gıda sahiplerinden Kürşat Karahan, Ak Bal Gıda Sahiplerinden Mevlut Akat ve Avar Bal Gıda sahiplerinden Akif Arslan katıldı.



