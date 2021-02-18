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Türkiye-Azerbaycan İş Forumu'nda 11 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı

18.02.2021 17:57 | Son Güncelleme:
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Türkiye-Azerbaycan İş Forumu'nda 11 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye - Azerbaycan İş Forumu'nda 2 ülkenin kurumları, sivil toplum kuruluşları (STK) ile iş dünyası arasında 11 anlaşma ve mutabakat zaptı imza altına alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı Ali Esedov, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve 2 ülke iş dünyasının katılımıyla Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunca (DEİK) Türkiye-Azerbaycan İş Forumu düzenlendi.

Forum kapsamında, 2 ülke kurumları ile iş dünyası arasında değeri 100 milyon doları aşan 11 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı.

Bu çerçevede, Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı ile Eti Bakır AŞ, Artvin Maden İşletmeleri AŞ arasında imzalanan anlaşma ile madencilik alanında işbirliği yapılacak. İmzalar Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz tarafından atıldı.

CTC Holding ile Zorlu Holding arasında tarım, inşaat, tekstil gibi alanlarda karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi için niyet anlaşması imzalandı.

Aslan Yapı ile CTC Holding tarım, inşaat ve beyaz eşya alanlarında karşılıklı işbirliğinin genişletilmesi için anlaşmaya vardı.

CTC Holding ile Varnet Cam arasında Azerbaycan'da hayata geçirilecek akıllı sera projesi için anlaşma imzalandı.

- 2 ülke STK'ları iş birliğini geliştirecek

Azerbaycan'da İhracatı ve Yatırımları Teşvik Fonu (AZPROMO) ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Arasında İş Birliği Hakkında Mutabakat Zaptı, Küçük ve Orta Girişimciliğin Geliştirilmesi Ajansı (KOBİA) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Arasında İş Birliği Hakkında Mutabakat Zaptı, KOBİA ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Arasında İş Birliği Hakkında Mutabakat Zaptı imza altına alındı.

AS Group Investment ve Reta Line Mimarlık Mühendislik İnşaat arasında mimarlık ve projelendirme alanında karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi için imzalar atıldı.

BETEKS ve Koçaklar şirketleri arasında ise Azerbaycan'da Koton ve DeFacto markalı malların üretimine yönelik anlaşma imzalanırken, Bakü Tekstil Fabrikası ve Bakü Örme arasında kumaş boyama ve örme alanlarında faaliyet gösterecek 4 ortak üretim tesisinin kurulmasına ilişkin iş birliğine gidildi.

Ayrıca Azerbaycan Girişimci Kadınlar Birliği (AQSİA) ve Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) arasında kadın girişimciliğinin geliştirilmesi konusunda mutabakat zaptı imzalandı.

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