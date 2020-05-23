YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Türkiye Birincisi Ayşenur, Başkan Şayir’in konuğu oldu

Türkiye Birincisi Ayşenur, Başkan Şayir’in konuğu oldu

KOCAELİ HABERLERİ  | 23.05.2020 13:54 | Son Güncelleme

Üniversiteli gençler arasında düzenlenen şiir yarışmasında Türkiye Birincisi olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bizzat tebrik ettiği Ayşenur Ak, önceki gün Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in konuğu oldu.Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2019’da düzenlenen ‘Üniversiteli Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması’nda Yusuf Dursun’un "Önce Vatan" şiiri ile Türkiye Birincisi olmayı başaran Dilovalı Ayşenur Ak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telekonferans ile görüşmüştü.

Türkiye Birincisi Ayşenur, Başkan Şayir’in konuğu oldu

Üniversiteli gençler arasında düzenlenen şiir yarışmasında Türkiye Birincisi olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bizzat tebrik ettiği Ayşenur Ak, önceki gün Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in konuğu oldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2019’da düzenlenen ‘Üniversiteli Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması’nda Yusuf Dursun’un "Önce Vatan" şiiri ile Türkiye Birincisi olmayı başaran Dilovalı Ayşenur Ak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telekonferans ile görüşmüştü. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da katıldığı video konferans görüşmesinde, Türkiye’nin farklı illerindeki gençler ve sporcularla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, okuduğu güzel şiir ile Türkiye birincisi olan Dilovalı Ayşenur’u tebrik etti. Gösterdiği başarı ile Dilovası’nın gururu olan Ayşenur, önceki gün Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in makamına konuk oldu.
Ayşenur Ak’ı misafir eden Başkan Şayir, “Üniversiteler arası şiir yarışmasında okuduğu güzel şiir ile bizleri ve tüm Türkiye’yi duygulandıran, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da takdirini kazanan Ayşenur kızımızı tebrik ediyorum. Ayşenur’un başarısının bundan sonra da devam edeceğine inanıyor, eğitiminde ve hayatında başarılar diliyorum” dedi.
Ziyarette Başkan Şayir’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Ayşenur Ak, özellikle eğitime verilen desteklerden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Başkan Şayir, ziyaret sonunda Ayşenur Ak’a kitap hediye etti.

Türkiye Birincisi Ayşenur, Başkan Şayir’in konuğu oldu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kısa sürede çok sayıda analiz yapabilecek Kovid-19 test kiti geliştirildiKısa sürede çok sayıda analiz yapabilecek Kovid-19 test kiti geliştirildi
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı

En Çok Okunan Yerel Haberler

10 gün sonra toprağa verildi

10 gün sonra toprağa verildi

Genç Kızılay’dan 7 bin 500 maske

Genç Kızılay’dan 7 bin 500 maske

Çatı katında Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Çatı katında Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Sivas'ta Eğriçimen Yaylası mayıs ayında yağan karla beyaza büründü

Sivas'ta Eğriçimen Yaylası mayıs ayında yağan karla beyaza büründü

Sivas’ta Mayıs karı

Sivas’ta Mayıs karı

Bayram öncesi Buca pazarlarında teyakkuz

Bayram öncesi Buca pazarlarında teyakkuz

Kocaeli Namaz Vakitleri 23 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:39
Sabah
05:29
Öğle
13:02
İkindi
16:59
Akşam
20:25
Yatsı
22:07

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Cumartesi

Çınar Eczanesi
Izmit
Gültaç Eczanesi
Izmit
Hülya Eczanesi
Gebze
Koca Eczanesi
Gebze
Derman Eczanesi
Darica
Merve Eczanesi
Izmit
Yaşam Eczanesi
Korfez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Gebze’de ihtiyaç sahiplerine 9 bin adet Ramazan kolisi dağıtılıyor

Gebze’de ihtiyaç sahiplerine 9 bin adet Ramazan kolisi dağıtılıyor

Yurt dışından getirilen yolcular Kocaeli'de öğrenci yurduna yerleştirildi

Yurt dışından getirilen yolcular Kocaeli'de öğrenci yurduna yerleştirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.