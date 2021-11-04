YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 3. ayağı hafta sonu Fethiye'de yapılacak

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 3. ayağı hafta sonu Fethiye'de yapılacak

04.11.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 3. ayağı hafta sonu Fethiye'de yapılacak

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 3. ayağı, 6-7 Kasım tarihlerinde Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilecek.

Fethiye Belediyesinin katkılarıyla Fethiye Orman Spor Kulübü tarafından düzenlenecek şampiyona kapsamında ilk olarak 6 Kasım Cumartesi günü Kültür Merkezi Salonu'nda brifing yapılacak.

Yarışlar, Beş Kaza Meydanı'ndan saat 13.00'teki magazin startıyla başlayacak.

Şampiyonaya daha sonra Esenköy Yarış Parkuru'nda sıralama yarışıyla devam edilecek.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Fethiye Yarışı, 7 Kasım Pazar günü saat 10.00'da start alacak.

Seyirci etabından sonra, insan-doğa mücadelesine sahne olacak şampiyonada, zorlu bir parkurda hem motosiklet hem de ATV yarışları gerçekleştirilecek. Ekstrem etabı ise motosikletseverlere unutulmaz anlar yaşatacak ve endurocular performanslarıyla Fethiye yarışına renk katacak.​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Klasiklerin ötesine mi geçmek istiyorsunuz? Birbirinden ilginç 3 kırmızı mercimekli tarifKlasiklerin ötesine mi geçmek istiyorsunuz? Birbirinden ilginç 3 kırmızı mercimekli tarif
PARTNER"Bebek akrep burcu olmasın diye dua ediyoruz""Bebek akrep burcu olmasın diye dua ediyoruz"
Akdeniz Üniversitesinin "19. Geleneksel Cumhuriyet Sergisi" açıldıAkdeniz Üniversitesinin "19. Geleneksel Cumhuriyet Sergisi" açıldı

Antalya Namaz Vakitleri 4 Kasım Perşembe

İmsak
05:56
Sabah
07:17
Öğle
12:46
İkindi
15:39
Akşam
18:05
Yatsı
19:21

Antalya Nöbetçi Eczaneler 4 Kasım Perşembe

Asya Eczanesi
Muratpasa
Beşkonak Eczanesi
Muratpasa
Canbey Eczanesi
Muratpasa
Evrim Eczanesi
Muratpasa
Merve Eczanesi
Muratpasa
Sıhhiye Eczanesi
Muratpasa
Aydınlık Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sivas'taki cinayetin zanlısı tutuklandı

Sivas'taki cinayetin zanlısı tutuklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sivas'ta otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sivas'ta otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında Avrupa'da ilk peşinde

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında Avrupa'da ilk peşinde

GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.