Türkiye Finans'a "Entegre Kampanya" ödülü

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans, bankacılık sektöründeki kadın çalışanların gücünü ön plana çıkarmak amacıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başlattığı Feride Şevket Hanım Bankası isimli dijital projesiyle, Felis Ödülleri'nde Entegre Kampanyalar bölümünde başarı ödülüne layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans Katılım Bankası, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel hayata geçirdiği Feride Şevket Hanım Bankası isimli kreatifte Lokal ajans imzasını taşıyan dijital projesiyle, reklam ve pazarlama iletişimi ekosisteminde fark yaratan fikirlerin ve çalışmaların ödüllendirildiği en prestijli ödül organizasyonlarından Felis Ödülleri’nde bu yıl başarı ödülü almaya hak kazandı.

Entegre Kampanyalar bölümünde Finansal Hizmetler kategorisinde başarı ödülü alan banka, kadınların gücünü ön plana çıkarmak amacıyla hayata geçirdiği projeyle, kadınların bankacılık sektöründeki önemi ve gücüne dikkati çekti.

Türkiye’nin ilk kadın bankacısı Feride Şevket Hanım’dan ilham alınarak hayata geçirilen kampanya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, LinkedIn üzerinden açılan Feride Şevket Hanım Bankası hesabı ile başlatıldı. Anonim olarak yürütülen kampanya, sadece finans sektöründen değil farklı sektörlerden pek çok profesyonelin büyük takdirini topladı.