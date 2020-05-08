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Türkiye Finans'tan kamu çalışanlarına avantajlı "Finansman Paketi"

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.05.2020 12:28 | Son Güncelleme

Türkiye Finans, ekonomiye destek, sağlık çalışanlarına destek, 65 yaş ve üzeri müşterilerine destek paketlerinin ardından şimdi de salgın süresince görevlerinin başında olan ve mücadelesini ön saflarda sürdüren kamu çalışanlarına özel çözümler üretiyor - Kamu Çalışanlarına Özel Avantajlı Finansman Paketi, asker, polis, jandarma, devlet memuru, öğretmen, belediye çalışanı, sağlık çalışanı gibi tüm kamu çalışanlarını kapsıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans, Kovid-19 salgını ile mücadelede kapsamında yüzde 0,79'dan başlayan oranlarla "Kamu Çalışanlarına Özel Avantajlı Finansman Paketi"ni uygulamaya koydu.

Türkiye Finans'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden banka, salgının ekonomiye ve müşterilerine olan etkilerini azaltabilmek amacıyla hayata geçirdiği destek paketlerine bir yenisini daha ekledi.

Bu doğrultuda Türkiye Finans, ekonomiye destek, sağlık çalışanlarına destek, 65 yaş ve üzeri müşterilerine destek paketlerinin ardından şimdi de salgın süresince görevlerinin başında olan ve mücadelesini ön saflarda sürdüren kamu çalışanlarına özel çözümler üretiyor.

Avantajlı finansman seçenekleri ile kamu çalışanlarına destek olmayı amaçlayan Kamu Çalışanlarına Özel Avantajlı Finansman Paketi, asker, polis, jandarma, devlet memuru, öğretmen, belediye çalışanı, sağlık çalışanı gibi tüm kamu çalışanlarını kapsıyor.

Verilen bilgiye göre, "Kamu Çalışanlarına Özel Avantajlı Finansman Paketi", konut, taşıt ve bireysel ihtiyaç finansmanı olmak üzere 3 farklı alanda, rekabetçi kar payı oranlarıyla finansman çözümleri sunuyor.

Paket içerisinde ihtiyaca uygun olarak 120 aya varan vadelerle yüzde 0,79 kar payı oranı ile konut finansmanı, 60 aya varan vadelerle yüzde 0,84 kar payı oranı ile taşıt ve yüzde 0,89 kar payı oranı ile bireysel ihtiyaç finansmanı çözümleri yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Katılım Bankası Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Necati Özdeniz, Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ekonomisinde oluşabilecek hasarı hafifletmek için üzerilerine düşen görevleri yapmaya devam ettiklerini bildirdi.

Özdeniz, Türkiye Finans'ın salgınla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirerek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizin ekonomik zorluklar yaşayabileceğini öngörerek, onların ihtiyaçlarına uygun kampanyalar hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere çok hızlı bir şekilde salgınla mücadele kapsamında Ekonomi Destek Paketini devreye aldık. Hemen ardından gece gündüz bizler için mücadele veren sağlık çalışanlarımız için yeni bir destek paketini uygulamaya soktuk. Diğer yandan evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin işlerini kolaylaştırmak için harekete geçtik ve emekli maaşlarını evlerine kadar götürüp teslim etmeye başladık.

Türkiye Finans olarak salgından en çok etkilenen, aynı zamanda ön saflarda bizlerin sağlığı ve can güvenliği için mücadele eden kesimlere ulaşmayı bir borç biliyoruz. İşte bu nedenle fedakarca görevlerinin başında olan kamu çalışanlarımıza da yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Bu doğrultuda onlara özel avantajlı kar payı oranlarıyla taşıt, konut ve ihtiyaç finansmanı gibi farklı alanlarda nokta atışı finansman çözümleri ürettik."

Kamu çalışanlarına sundukları kar payı oranlarının sektörün en rekabetçi oranları olduğunu belirten Özdeniz, bu süreçte, banka olarak ilk günden bu yana amaçlarının topluma fayda sağlayan farklı kesimlerin öncelikli ihtiyaçlarını en hızlı şekilde belirleyerek doğru bir strateji ile karşılamak olduğunu aktardı.

Özdeniz, "Müşterilerimizden aldığımız geri dönüşler attığımız her adımın ne kadar doğru olduğunu bir kez daha bize gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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