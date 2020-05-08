Türkiye Finans'tan kamu çalışanlarına avantajlı "Finansman Paketi"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans, Kovid-19 salgını ile mücadelede kapsamında yüzde 0,79'dan başlayan oranlarla "Kamu Çalışanlarına Özel Avantajlı Finansman Paketi"ni uygulamaya koydu.

Türkiye Finans'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden banka, salgının ekonomiye ve müşterilerine olan etkilerini azaltabilmek amacıyla hayata geçirdiği destek paketlerine bir yenisini daha ekledi.

Bu doğrultuda Türkiye Finans, ekonomiye destek, sağlık çalışanlarına destek, 65 yaş ve üzeri müşterilerine destek paketlerinin ardından şimdi de salgın süresince görevlerinin başında olan ve mücadelesini ön saflarda sürdüren kamu çalışanlarına özel çözümler üretiyor.

Avantajlı finansman seçenekleri ile kamu çalışanlarına destek olmayı amaçlayan Kamu Çalışanlarına Özel Avantajlı Finansman Paketi, asker, polis, jandarma, devlet memuru, öğretmen, belediye çalışanı, sağlık çalışanı gibi tüm kamu çalışanlarını kapsıyor.

Verilen bilgiye göre, "Kamu Çalışanlarına Özel Avantajlı Finansman Paketi", konut, taşıt ve bireysel ihtiyaç finansmanı olmak üzere 3 farklı alanda, rekabetçi kar payı oranlarıyla finansman çözümleri sunuyor.