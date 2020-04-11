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Türkiye Gazetesi dağıtıcıları yaşlılar için seferber oldu

TOKAT HABERLERİ  | 11.04.2020 13:14 | Son Güncelleme

Türkiye Gazetesi dağıtıcıları 65 yaş ve üstü okurlarının talep doğrultusunda market ihtiyaçlarını karşılıyor.Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Türkiye’de 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar ile 20 yaş altı kişilerin evden çıkmaları sınırlandırıldı.

Türkiye Gazetesi dağıtıcıları 65 yaş ve üstü okurlarının talep doğrultusunda market ihtiyaçlarını karşılıyor.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Türkiye’de 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar ile 20 yaş altı kişilerin evden çıkmaları sınırlandırıldı. Evden çıkamayan vatandaşlara kolluk kuvvetlerinin yanı sıra Türkiye Gazetesi dağıtıcıları da yardımcı olmayan başladı. Bu kapsamda abonelerine gazetelerini ulaştıran dağıtıcılar okuyucularına istekleri olup olmadığını soruyor. Dağıtıcılar ardından kendilerine talepte bulunan yaşlı vatandaşların ekmek başta olmak üzere market ihtiyaçlarını karşılıyor. Tokat’ta eşi ile birlikte yaşayan 75 yaşındaki Ayşe Camgözoğlu’na gazetesini ulaştıran Şenel Taaşova, yaşlı kadının marketten istediklerini alarak evine ulaştırdı. Camgözoğlu, gazete dağıtıcılarının kendilerine yardımcı olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, “Birkaç haftadır gazete dağıtan beyefendiye market ihtiyaçlarımızı söylüyoruz, alıp getiriyor sağ olsun” dedi.
Uzun yıllardır Türkiye Gazetesi abonesi olan 73 yaşındaki Hüseyin Kösen ise gazete dağıtıcından marketten kolonya almasını istedi. Marketten kolonya alarak getiren gazete dağıtıcısına ise yaşlı adam ikramda bulundu. 65 yaş ve üstü vatandaşların taleplerini yerine getirmeye çalıştıklarını ifade eden Şenel Taşova, “Biz gazeteleri yaşlılarımızın kapısına kadar ulaştırıyoruz. Onların bizlerden alışveriş noktasında talepleri oluyor. Onları da tedarik etmeye çalışıyoruz. Onlarında bizlere bazen ikramları oluyor” diye konuştu.

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