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Türkiye Gazetesinden Başkan Aktoprak’a ziyaret

ERZURUM HABERLERİ  | 17.06.2020 11:23 | Son Güncelleme

Türkiye Gazetesi Erzurum Bölge Temsilciliği Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak’ı ziyaret ettiler.Türkiye Gazetesi Erzurum Bölge Sorumlusu Orhan Yılmaz Küçükdemir ve Türkiye Gazetesi Dağıtım Müdürü Zekai Bayrak, Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprağı makamında ziyaret etti.

Türkiye Gazetesinden Başkan Aktoprak’a ziyaret

Türkiye Gazetesi Erzurum Bölge Temsilciliği Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak’ı ziyaret ettiler.
Türkiye Gazetesi Erzurum Bölge Sorumlusu Orhan Yılmaz Küçükdemir ve Türkiye Gazetesi Dağıtım Müdürü Zekai Bayrak, Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprağı makamında ziyaret etti. Küçükdemir ve Bayrak Başkan Aktoprak’tan belediyenin 1 yıllık çalışmalarını dinledi.
Ardından Küçükdemir ve Bayrak, Başkan Aktoprak ile birlikte ilçede bulunan tarım arazilerinde ve kiraz bahçelerinde incelemelerde bulundu. Başkan Aktoprak bahçede 350 kiraz ağacı, 60 dut ağacı, 20 ceviz ağacı ve 20 armut ağacının bulunduğunun burada asıl amacın ise Erzurum’da böyle bir pazarın olabileceğini göstermek olduğunu söyledi.
Başkan Aktoprak ayrıca Erzurumluların kirazı bundan sonra ki süreçte 20 lira değil 5-10 lira civarında yiyeceklerini kaydetti.

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