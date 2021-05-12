Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Cebeci Şehitliği'nde anma programı düzenledi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından düzenlenen anma programı kapsamında, Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından Cebeci Askeri Şehitliği'nde düzenlenen anma programına BBP Genel Başkanı Destici ve AK Parti Genel Sekreteri Şahin'in yanı sıra Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından şehitlikte yakınlarını ziyaret eden şehit yakınlarına çiçek takdim edildi. Ayrıca vakıf tarafından çocuklara yönelik oyuncak dağıtımı da gerçekleştirildi. BBP Genel Başkanı Destici, Cebeci Askeri Şehitliği'nden ayrılırken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tüm şehitleri rahmetle, minnetle ve şükranla yad ettiklerini ifade etti. Destici, şehitlerin emaneti ailelerinin, çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

- "Devletimiz terörün tüm unsurlarına karşı topyekun bir mücadele veriyor" Emperyalist ve siyonist güçlerin, Müslüman Türkleri bu coğrafyadan atmak için mücadele ettiğini, bu sebeple her dönem taşeron, maşa olarak kullandıkları terör örgütlerini desteklerini belirten Destici, terör örgütü PKK'nın 40 yıldan fazla süredir hain saldırılarına devam ettiğini anımsattı. Destici, sözlerini şöyle sürdürdü: "Devletimiz özellikle son yıllarda terörün tüm unsurlarına karşı topyekun bir mücadele veriyor. Sahada, dağda, sınır içi ve sınır ötesinde verilen bu mücadelenin tüm alanlara da yayılması lazım. Tüm alanlardan kastımız, buna destek veren dış ülkeler, içeriden destek veren çevreler, mihraklar, varsa belediyelerdeki uzantıları... Meclis'e kadar gelmiş, terör örgütünün siyasi partisi var düşünebiliyor musunuz? Dünyanın başka hangi ülkesinde demokratik hukuk devletinde bir terör örgütünün siyasi partisi olabilir ki? Üstelik bunlar çıkıp Meclis kürsüsünde hayasızca, ahlaksızca devletimizi 'işgalci', ordumuzu da 'katliamcı' olarak gösterebiliyorlar."

- HDP'ye açılan kapatma davası En büyük katliamları terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiğine dikkati çeken Destici, HDP'ye açılan kapatma davası ve dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade edilmesine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Ben kısa zamanda o hazırlıkların tamamlanıp dosyanın tekrar Anayasa Mahkemesine gideceğine inanıyorum. İnşallah ondan sonra artık Anayasa Mahkemesinin de bahanesi kalmayacaktır. Terör örgütünün uzantısından ziyade tamamen partisi olan bu siyasi oluşuma artık Türkiye'de izin verilmeyecektir. Benzerlerine de izin verilmemelidir. Herkes demokratik düzende elbette siyaset hakkını kullanabilir ama bunun bir istisnası vardır, teröre ve şiddete bulaşmayacak, devletin varlığına, ülkenin birliğine, milletin istiklaline ve istikbaline kastetmeyecek." - "Şehitlerimizin emanetine hep birlikte sahip çıkacağız" AK Parti Genel Sekreteri Şahin de arife gününde şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleriyle bir araya gelip dua ettiklerini belirterek, tüm şehitlerin mekanının cennet olması temennisinde bulundu.