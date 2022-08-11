Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, Avrupa turnesi için yola çıktı

İSTANBUL (AA) - Sabancı Vakfının kurulmasına öncülük ettiği ve ana destekçisi olduğu Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), yurt içi konserlerini tamamlayarak Avrupa turnesi için yola çıktı.

Şef Cem Mansur'un yönetimini üstlendiği, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren orkestra, Türkiye'de farklı konservatuvarlarda okuyan öğrenciler arasından sınavla seçilen 60 gençten oluşuyor.

Orkestra, bu sezon Bursa Uludağ Üniversitesi, İstanbul İş Sanat Kültür Merkezi ve Ankara CSO Konser Salonu'nda seyirci karşısına çıkarak Türkiye'deki konserlerini tamamladı.

İş Sanat Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Sabancı Vakfı Fark Yaratanlarından Erişilebilir Her Şey iş birliğiyle canlı sesli betimleme yapıldı.

Bu düzenlemeyle, konser mekanına dair fiziksel, orkestraya ve enstrümanlara ait görsel detaylar tüm konser boyunca senkronize bir biçimde sesle anlatıldı. Şef Cem Mansur'un da sahneden kendini betimleyerek katkı sunduğu düzenlemeyle, görmeyen ve az gören bireylerin sanata eşit erişimi açısından yenilikçi bir adım atıldı.

Orkestranın bu yılki repertuvarında Pyotr İlyiç Çaykovski, Gabriel Faure ve Robert Schumann'ın eserlerine ek olarak, TUGFO'nun 2022 turnesi için özel hazırlattığı Evrim Demirel'in "Osmanlı Minyatürleri 2" adlı müziği de bulunuyor.

Orkestraya bu yıl solist olarak genç viyolonsel sanatçısı Poyraz Baltacıgil katılıyor.

Yurt dışı turnesine yarın Çekya'nın başkenti Prag'da başlayacak topluluk, 13 Ağustos'ta Almanya'nın Altenburg, 14 Ağustos'ta da Dresden şehirlerinde sahne alacak.

Bugüne kadar Türkiye'de yüzlerce genç müzisyeni dinleyicilerle buluşturan TUGFO, sezonun son konserini ise 16 Ağustos'ta Berlin'de verecek.

TUGFO, bu yıl ayrıca kamp döneminde, genç yaşlarındayken TUGFO deneyimi kazanmış ve kariyerini Berlin Filarmoni Orkestrasında sürdüren keman sanatçısı Hande Küden ile İstanbul Devlet Senfoni ve Borusan Filarmoni Orkestrası solo obuacısı Sezai Kocabıyık'ın eğitimleriyle tecrübe kazandı.

Türkiye'nin en dinamik orkestrası olma özelliğini taşıyan Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, genç müzisyenlerin profesyonelleşmeden önce orkestra deneyimi kazanmalarının yanında, yurt içi ve yurt dışı festivallerde konser verme ve orkestralar arası değişim programlarından yararlanma gibi fırsatlar sunuyor.

