Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası Avrupa turnesine hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - Sabancı Vakfı tarafından desteklenen ve Şef Cem Mansur'un yönetiminde, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, yurt dışı konser turnesine hazırlanıyor.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki konservatuarlarda okuyan öğrenciler arasından sınavla seçilen 60 gençten oluşan orkestra; Bursa Uludağ Üniversitesi, İstanbul İş Sanat Kültür Merkezi ve Ankara CSO Konser Salonu'nda seyirci karşısına çıkarak Türkiye'deki konserlerini tamamladı.

İş Sanat Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde; Sabancı Vakfı Fark Yaratanlarından Erişilebilir Her Şey iş birliğiyle canlı sesli betimleme yapıldı. Bu düzenleme ile konser mekanına dair fiziksel detaylar, orkestraya ve enstrümanlara ait görsel detaylar tüm konser boyunca senkronize bir biçimde sesle anlatıldı. Şef Cem Mansur'un da sahneden kendini betimleyerek katkı sunduğu düzenlemeyle görmeyen ve az gören bireylerin sanata eşit erişimi açısından yenilikçi bir adım atıldı.

Müzikseverlerden tam not alan orkestranın bu yılki repertuvarında Çaykovski, Faure ve Schumann'ın eserlerine ek olarak, TUGFO'nun 2022 turnesi için özel olarak hazırlattığı Evrim Demirel'in "Osmanlı Minyatürleri 2" adlı müziği de bulunuyor. Orkestraya bu yıl solist olarak genç viyolonsel sanatçısı Poyraz Baltacıgil katılıyor.

Yurt dışı turnesine 12 Ağustos'ta Çekya'nın başkenti Prag'da başlayacak orkestra, 13 Ağustos'ta Almanya’nın Altenburg, 14 Ağustos'ta da Dresden şehirlerinde sahne alacak. Şimdiye kadar Türkiye'deki yüzlerce genç müzisyeni Türkiye ve dünyadan dinleyicilerle buluşturan TUGFO, sezonun son konserini ise 16 Ağustos'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de verecek.

Şef Cem Mansur'un yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası; bu yılki kamp döneminde, genç yaşlarındayken TUGFO deneyimi kazanmış ve kariyerini Berlin Filarmoni Orkestrası'nda sürdüren keman sanatçısı Hande Küden ile İstanbul Devlet Senfoni ve Borusan Filarmoni Orkestrası solo obuacısı Sezai Kocabıyık'ın eğitimleriyle tecrübe kazandı.

Türkiye'nin en dinamik orkestrası olma özelliğini taşıyan Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, genç müzisyenlerin profesyonelleşmeden önce orkestra deneyimi kazanmalarının yanında, yurt içi ve yurt dışı festivallerde konser verme ve orkestralar arası değişim programlarından yararlanma gibi fırsatlar sunuyor.

