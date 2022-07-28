Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, Türkiye ve Avrupa turnesine hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - Sabancı Vakfı'nın kurulmasına öncülük ettiği ve ana destekçisi olduğu Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın (TUGFO) 2022 konserleri başlıyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 20 Temmuz’da kamp sürecine giren 60 genç müzisyenden oluşan orkestra Türkiye, Çekya ve Almanya’da toplam 7 konser verecek.

Sabancı Vakfı tarafından desteklenen ve Şef Cem Mansur’un yönetiminde, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, 2022 turnesine hazırlanıyor.

Türkiye'de konservatuarlarda okuyan öğrenciler arasından sınavla seçilen 60 gençten oluşan orkestra, Sabancı Üniversitesi’nde yoğun bir çalışma temposuna girdi.

Orkestra bu yıl, Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nda genç yaşlarındayken yıllarca deneyim kazanmış ve kariyerini Berlin Filarmoni Orkestrası’nda sürdüren keman sanatçısı Hande Küden ile İstanbul Devlet Senfoni ve Borusan Filarmoni Orkestrası solo obuacısı Sezai Kocabıyık’ın eğitimleriyle tecrübe kazanıyor.

Türkiye’nin en dinamik orkestrası olma özelliğini taşıyan Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, genç müzisyenlerin profesyonelleşmeden önce orkestra deneyimi kazanmalarının yanında, yurt içi ve yurt dışı festivallerde konser verme ve orkestralar arası değişim programlarından yararlanma gibi fırsatlar sunuyor.

Şef Cem Mansur’un sanat yönetmenliğinde Türkiye ve Avrupa konser turnesine hazırlanan orkestra, ilk olarak 5 Ağustos’ta Bursa Uludağ Üniversitesi’nde seyirci ile buluşacak.

Türkiye konserlerine 8 Ağustos’ta İstanbul'da İş Sanat Kültür Merkezi’nde devam edecek TUGFO, 9 Ağustos’ta da Ankara’da CSO Konser Salonu’nda sanatseverlere müzik ziyafeti yaşatacak.

Yurt dışı turnesine 12 Ağustos’ta Çekya’nın başkenti Prag’da başlayacak orkestra, 13 Ağustos’ta Almanya’nın Altenburg, 14 Ağustos’ta da Dresden şehirlerinde sahne alacak.

Türkiye’deki yüzlerce genç müzisyeni Türkiye ve dünyadan dinleyicilerle buluşturan TUGFO, sezonun son konserini ise 16 Ağustos’ta Almanya’nın başkenti Berlin’de verecek.

Orkestranın bu yılki repertuvarında Çaykovski, Faure ve Schumann'ın eserlerine ek olarak, TUGFO'nun 2022 turnesi için özel olarak hazırlattığı Evrim Demirel'in Osmanlı Minyatürleri 2 adlı müziği de bulunuyor. Orkestraya bu yıl solist olarak genç viyolonsel sanatçısı Poyraz Baltacıgil eşlik ediyor.

