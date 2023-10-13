Türkiye genelinde "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" yapıldı

Genel Komutanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, uygulamaya ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 14 bin 555 personelin katıldığı uygulamada, 9 bin 76 sokak, 3 bin 10 park ve bahçe, 3 bin 400 metruk bina kontrol edildi.

Kontrollerde, 176 bin 115 kişi sorgulandı, narkotik suçlardan 227 ve çeşitli suçlardan 499 şüpheli yakalandı. Kayıp 6 kişi bulundu, 27 zanlı gözaltına alındı.

Uygulama kapsamında 36 bin 917 araç kontrol edildi, bunlardan 321'i trafikten men edildi.

Kontrollerde, 125 kilo 81 gram esrar, 4 bin 432 kök kenevir, 2 bin 175 gram skunk, 616 gram bonzai, 590 gram metamfetamin, 440 uyuşturucu nitelikli hap, 9 bin 273 paket kaçak sigara, 14 litre kaçak alkol, 990 sentetik ecza, 20 tabanca, 20 av tüfeği, 410 mermi/fişek ele geçirildi.

