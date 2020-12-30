Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmaları

Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini açıklayan Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, 2020 yılında Eskişehir, Sakarya, Kütahya ve Bilecik illerinde yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Yıldız, Türkiye’nin daha güçlü hale gelmesi konusunda DSİ’nin önemini vurguladı. Genel Müdürü Kaya Yıldız yaptığı açıklamada, “DSİ olarak bizlere düşen görev; ülkemizin kalkınması ve muasır medeniyet seviyesine yükselmesi adına yatırımlarımızı arttırarak devam ettirmek, devletimizin bize verdiği vazifeleri en iyi şekilde yapmak için çaba sarf etmektir. Bu çerçevede ülkemizin en büyük yatırımcı kuruluşu olan DSİ’ye çok önemli görevler düşmektedir. Bu bilinçle çalışmalarımız devam etmektedir. Arazi toplulaştırması ile birlikte diğer altyapı hizmetlerinin de sulama, tarla içi geliştirme işlemleri ve benzeri işlemlerinde birlikte düşünülmesi gerekmektedir. Bu düşünceyle 2018 yılında yapılan yasal düzenleme sonucu ülkemiz genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisi DSİ Genel Müdürlüğümüze verilmiştir” dedi.

Toplulaştırmada başarı yakalanacak

DSİ tarafından yürütülen toplulaştırma çalışmaları hakkında da açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Ülkemizde toplulaştırma yapılmaya uygun 14,3 Milyon hektar alan bulunmaktadır. 8,25 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir. 2018 yılında 496 bin hektar, 2019 yılında ise 619 bin hektar alanda, 2020 yılında ise Ekim ayı sonu itibari ile 425 bin hektar alan da tescil çalışmaları tamamlanmış olup 2020 yılı sonu itibari ile de 541 bin hektar alanın tescil çalışmaları tamamlanmış olacaktır. Böylece ülkemiz genelinde 2020 sonu itibari ile 4,77 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tescili tamamlanmış olacaktır. Kalan 3,48 milyon hektar alanda ise toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir." dedi.

Sulama yatırım maliyetlerinden tasarruf sağlanacak

Yıldız, "Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanmaktadır. Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri yüzde 90 oranında azalmaktadır. Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır" diye belirtti.