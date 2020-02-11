Türkiye ile Hindistan'ın ticaret potansiyeli görüşüldü

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Vanaja Thekkat, finans sistemi güvenilir ve gelişmiş olan Hindistan'ın, ikili ticari ilişkiler ve yatırımlar konusunda Türk iş adamları için cazip bir ülke olduğunu söyledi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasını (TTSO) ziyaret eden Thekkat, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Thekkat, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Hindistan'ın kültürel ve ticari geçmişinin çok eskiye dayandığını söyledi.

İki ülke arasındaki ticaret potansiyelini de değerlendiren Thekkat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017 yılında Hindistan'a yaptığı ziyarette, 2020 yılına kadar ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması hedefi konuldu. 2018'de 8,6 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 2019'da küresel krizin de etkisiyle 7,6 milyar dolara düştü."

- "Türkiye'de şu anda 150 Hint şirketi faaliyette"

Thekkat, Serbest Ticaret Anlaşması sonrasında bu rakamı artırmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, "Türkiye'de şu anda toplam yatırım tutarları 500 milyon dolara ulaşan 150 Hint şirketi faaliyette. Bu şirketler imalat ve hizmet sektöründe ağırlıklı olarak faaliyet gösteriyor." ifadesini kullandı.