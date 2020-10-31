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Türkiye İzmir için tek yürek

UŞAK HABERLERİ  | 31.10.2020 20:06 | Son Güncelleme

Türkiye İzmir için tek yürek

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Uşak'tan battaniye yüklü araç İzmir'e yola çıktı.

Uşak Valiliği sosyal medya hesaplarında yer alan bilgiye göre, İzmir'de yaşanan depremin ardından 4 bin 500 battaniyenin yüklü olduğu tır, bölgeye gönderildi.

Valiliğin açıklamasında, "Acımız büyük, acımız ortak. Depremin yol açtığı acıyı bir nebze de olsa dindirmek, vatandaşlarımıza destek olmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Arama kurtarma ekibi desteğimizin yanında bugün de Organize Sanayi Bölgesi idaresince temin edilen 4 bin 500 battaniyemizi deprem bölgemize göndermiş bulunuyoruz. Uşak, İzmir'in yanında." ifadelerine yer verildi.

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Uşak Nöbetçi Eczaneler 1 Kasım Pazar

Özsezer Eczanesi
Merkez
Poyraz Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
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