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Türkiye İzmir için tek yürek

MUĞLA HABERLERİ  | 06.11.2020 16:20 | Son Güncelleme

Marmaris'ten, battaniye, gıda kolisi, soba, uyku tulumu ile kedi ve köpek mamasından oluşan yardımlar depremzedelere ulaştırıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinden, depremin yaşandığı İzmir'e yardım malzemesi gönderildi.

Belediyenin başlattığı "Marmaris İzmir'in yanında" kampanyası kapsamında toplanan battaniye, gıda kolisi, soba, uyku tulumu, giyecek ile kedi ve köpek mamasından oluşan malzemeler kamyona yüklendi.

- "Elif ve Ayda'ya verilsin" notu

Yardım kampanyasına Balcıoğlu ailesi tarafından getirilen el yapımı iki oyuncak bebek, "Elif ve Ayda'ya verilsin" notuyla teslim alındı.

Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi de kedi ve köpek mamasıyla kampanyaya destek oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir AFAD ekipleriyle yapılan görüşmeler sonucunda temin edilen yardım malzemeleri, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay tarafından yetkililere teslim edildi.

Başkan Oktay, depremden etkilenen vatandaşlarla da görüştü.

Büyükşehir Belediyesi ve AFAD yetkilileriyle bir araya gelen Oktay, her zaman yardıma hazır olduklarını belirterek, "İzmir'de yaşanan depremi biz de Marmaris'te hissettik. Sizlerin neler hissettiğini tahmin edebiliyoruz. Yüreğimiz, aklımız hep sizde. Elimizden geleni yapmaya hazırız." diye konuştu.

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Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Akyalçın Eczanesi
Bodrum
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Bodrum
Bitez Eczanesi
Bodrum
Burçin Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
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