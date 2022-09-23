Salon: Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi

Hakemler: Cemil Uygül, Seyhan Topaloğlu, Nuri Dilmen

Tourism X Boğaziçi Basketbol: İrem Kikiler, İrem Yalçın, Beyaz Muriç, Deniz Çolakoğlu 14, Gülşah Çelebi 8, Aslı Sevinç 6, Melisa Korkmaz 10, Sena Dülegöz 4, Kushkituah 11, Seda Tabakçı

Urla Belediyespor: Harrison 10, Irmak Hasgül, Aslı Atıcı, Fatma Bayram 4, Gönül Dönmez 18, Özlem Yenidünya 16, Aylin Darınç, Neslihan Demir 10, Tuğçe Kanat 14

1. Periyot: 22-22

Devre: 34-39

3. Periyot: 44-54

İSTANBUL (AA) - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) 2022-2023 sezonu ilk haftasında Urla Belediyespor, deplasmanda Tourism X Boğaziçi Basketbol'u 72-53 yendi.



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