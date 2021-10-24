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Türkiye Karting Şampiyonası 7. ayak yarışları Kocaeli'de yapıldı

24.10.2021 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Karting Şampiyonası 7. ayak yarışları Kocaeli'de yapıldı

KOCAELİ (AA) - Türkiye Karting Şampiyonası'nda 7. ayak yarışları, Kocaeli'deki TOSFED Körfez Karting Pisti'nde tamamlandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen şampiyonanın 7. ayağı, Frigya Otomobil Sporları Kulübünün organizasyonuyla gerçekleştirildi.

Yarışlarda "Mini" kategorisinde erkeklerde İskender Zülfikari, kadınlarda Zeynep Büyükpınar, "Junior" kategorisinde erkeklerde Sarp Arhan Or, kadınlarda Ayşe Çebi, "Senior" kategorisinde erkeklerde Zekai Özen, kadınlarda ise Sude Yurdagül damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı.

Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

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