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Türkiye Kros Şampiyonası Denizli’de gerçekleştirilecek

DENİZLİ HABERLERİ  | 23.10.2020 15:58 | Son Güncelleme

Türkiye Büyükler ve U20 Ferdi Kros Şampiyonası 24 Ekim 2020 Cumartesi günü Denizli’de gerçekleştirilecek.

Türkiye Kros Şampiyonası Denizli’de gerçekleştirilecek

Türkiye Büyükler ve U20 Ferdi Kros Şampiyonası 24 Ekim 2020 Cumartesi günü Denizli’de gerçekleştirilecek. Denizli Büyükşehir Belediyesinin katkı ve destekleriyle gerçekleşecek organizasyona 218 sporcu katılacak.
Türk atletizminin köklü yarışmalarından biri olan Türkiye Ferdi Kros Şampiyonası, 24 Ekim 2020 Cumartesi günü Denizli’de gerçekleşecek. Türkiye Atletizm Federasyonu’nun düzenlediği organizasyonda U20 ve büyükler kategorisinde 218 atlet yarışacak. Denizli Büyükşehir Belediyesinin daveti ve katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda büyük erkeklerde 10, U20 erkekler ve büyük kadınlarda 6, U20 kadınlarda ise 4 kilometre üzerinden yapılacak olan Türkiye Kros Şampiyonası’nda yarışlar, Pamukkale’de gerçekleştirilecek. Denizli’den de 15 atletin yarışacağı şampiyona 24 Ekim Cumartesi saat 10.30’da başlayacak.

“Tüm sporculara başarılar diliyorum”
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, spora ve sporcuya her türlü destek ve imkan sunmaya devam ettiklerini söyledi. Başkan Zolan, “Denizlimiz önemli spor organizasyonlarının ev sahipliğini alarak hem gençlerimize örnek oluyor, hem de bu organizasyonlarla şehrimizin tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Müsabakalara katılacak tüm sporculara başarılar diliyorum” diye konuştu.

Türkiye Kros Şampiyonası Denizli’de gerçekleştirilecek

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Denizli Namaz Vakitleri 24 Ekim Cumartesi

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Sabah
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İkindi
15:53
Akşam
18:22
Yatsı
19:38

Denizli Nöbetçi Eczaneler24 Ekim Cumartesi

Bayraktar Eczanesi
Merkezefendi
Erdem Eczanesi
Merkezefendi
Melek Eczanesi
Merkezefendi
Uğur Eczanesi
Merkezefendi
Aydın Eczanesi
Pamukkale
Dilek Eczanesi
Pamukkale
Saraçoğlu Eczanesi
Pamukkale
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