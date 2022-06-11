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Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda? Türkiye Lüksemburg maçı nereden izlenir?

11.06.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolseverlerin merakla beklediği Türkiye Lüksemburg maçı hakkında detaylar araştırılıyor. 11 Haziran akşamında Türkiye Lüksemburg maçı oynanıyor. Peki Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda? Türkiye Lüksemburg maçı nereden izlenir? İşte detaylar...

Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda? Türkiye Lüksemburg maçı nereden izlenir?

Lüksemburg ile Türkiye bu akşam sahada kozlarını paylaşacak. İki taraf da sahada yenilmemek için ellerinden geleni yapacak. Lüksemburg, grupta ilk iki maçını kazandı. Türkiye ise grubu sorunsuz geçiyor. Peki Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda? Türkiye Lüksemburg maçı nereden izlenir? İşte detaylar...

LÜKSEMBURG TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol takımı Lüksemburg ile mücadele ediyor. Lüksemburg Stadı'nda oynanan maç 21.45 itibarıyla başladı.

LÜKSEMBURG TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Lüksemburg Türkiye maçı 11 Haziranda TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

LÜKSEMBURG TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LER

LÜKSEMBURG XI: Moris, Martins, Chanot, Olesen, Carlson, Sanches, Barreiro, Pereira, Pinto, Sinani, Rodrigues.

TÜRKİYE XI: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Ferdi, Dorukhan, Orkun, Hakan, Cengiz, Doğukan, Halil.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye
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