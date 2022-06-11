Lüksemburg ile Türkiye bu akşam sahada kozlarını paylaşacak. İki taraf da sahada yenilmemek için ellerinden geleni yapacak. Lüksemburg, grupta ilk iki maçını kazandı. Türkiye ise grubu sorunsuz geçiyor. Peki Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda? Türkiye Lüksemburg maçı nereden izlenir? İşte detaylar...

LÜKSEMBURG TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol takımı Lüksemburg ile mücadele ediyor. Lüksemburg Stadı'nda oynanan maç 21.45 itibarıyla başladı.

LÜKSEMBURG TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Lüksemburg Türkiye maçı 11 Haziranda TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

LÜKSEMBURG TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LER

LÜKSEMBURG XI: Moris, Martins, Chanot, Olesen, Carlson, Sanches, Barreiro, Pereira, Pinto, Sinani, Rodrigues.

TÜRKİYE XI: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Ferdi, Dorukhan, Orkun, Hakan, Cengiz, Doğukan, Halil.

