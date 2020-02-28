Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Erzurum ile Erzincan'daki kurum ve kuruluşlardan, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düşmesi nedeniyle taziye mesajları yayımlandı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik, mesajında, Suriye'nin gayrimeşru rejiminin İdlib'deki kalleş saldırısı sonucu 33 vatan evladının şehadet şerbetini içtiğini belirtti.

Mesajında "İçimiz kan ağlıyor." ifadesini kullanan Yücelik, şunları kaydetti:

"Bize bu acıyı yaşatan katil Esed ve onun iş birlikçileri, nihayetinde akıttıkları kanda boğulacak ve bu yaptıklarının hesabını verecektir. Amacı sadece sınırlarının güvenliğini sağlamak, bölgeden gelebilecek tehditlere karşı önlem almak ve masum insanların canının daha fazla yanmaması için çaba göstermek olan ülkemize yapılan bu hain ve kalleşçe saldırıya gerekli cevabın verildiğini görmek, acıyla kavrulan yüreklerimizi bir nebze olsun ferahlatacaktır."

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan yapılan açıklamada ise şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı, yaralı askerlere de acil şifalar dilendi.